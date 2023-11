Concretaron la Mesa Federal de Trabajo sobre Acceso a Justicia

Se realizó este miércoles un encuentro en simultáneo del que participaron Ministras del STJ, magistradas y funcionarias judiciales de Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto. La actividad contó con el aval de ONU Mujeres.

La Dra. Camila Banfi Saavedra, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y la Vicepresidenta segunda del alto tribunal, Dra. Silvia Bustos, encabezaron este miércoles las actividades en Chubut de la “Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia de Mujeres en Situación de Violencia de Género”.

La actividad, que fue Declarada de Interés Judicial por el STJ, fue organizada por el Poder Judicial de Chubut y la Red Mujeres para la Justicia, se concretó en simultáneo entre Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero además contó con el apoyo de ONU Mujeres.

Aumento de las violencias

La Dra. Silvia Alejandra Bustos, Vicepresidenta segunda del STJ, recordó que “es importante tener presente que ha aumentado mucho el índice de las violencias” y en ese contexto sostuvo que es importante “hacer una revisión en los abordajes y en la respuesta que se da, porque es algo que viene aumentando a nivel nacional, a nivel mundial y todo lo que se había pensado hay que repensarlo y hay que buscar para tener una buena intervención, nuevas modalidades de trabajo”.

En ese contexto, la actividad propuesta por la Red Mujeres para la Justicia en la semana previa al 25 de noviembre, el «Dia de la no violencia contra las mujeres», tuvo como eje el abordaje de casos prácticos a resolver interfueros. En particular se analizaron casos donde no hubo una respuesta adecuada, y en particular se revisaron los obstáculos que se presentaron en el sistema al momento de aparecer el problema y como quienes participaron coordinarían distintas medidas que propusieron.

De la actividad participaron juezas de familia, juezas penales, integrantes de los Equipo Técnicos Interdisciplinarios (ETI´s), la Decana del Cuerpo Interdisciplinario Forense, jueces y juezas laborales invitados, integrantes de las defensorías civiles y penales, como así también de las Asesorías de Menores, de las Defensorías Civiles y Penales. También estuvieron presentes integrantes de los Servicios de Asistencia a las Víctimas de Delitos (SAVD), del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública.

Apoyo de ONU Mujeres

La Dra. Camila Banfi dijo “tenemos una posibilidad muy importante y es contar con el apoyo de ONU Mujeres” y destacó que se trata de “un trabajo a conciencia que se viene haciendo hace mucho tiempo desde la Oficina de la Mujer, y tanto la Red Mujeres para la Justicia como ONU Mujeres se han interesado en esta iniciativa”

La Presidenta del STJ explicó que la actividad se organizó de manera híbrida, con participantes que se acercaron al edificio del STJ y otros que se conectaron mediante videoconferencia desde todas las circunscripciones judiciales de Chubut.

“Para nosotros es un avance contar con el apoyo de ONU. Eso nos va a permitir revisar prácticas, detectar obstáculos y resolver problemas de la debida diligencia reforzada, tal como los disponen los pactos y convenciones internacionales sobre la eliminación de la violencia y toda forma de discriminación contra la mujer” finalizó la Presidenta del STJ.

