Con respaldo del interbloque de Juntos Terenzi lleva al Senado el caso de “Tino” John

En la sesión del miércoles la senadora Edith Terenzi expondrá sobre el hecho por el cual un grupo de Operaciones Especiales de la Policía provincial, terminó con la vida de un vecino del Paraje Las Golondrinas en la cordillera chubutense.

La senadora nacional de JxC, Edith Terenzi, confirmó que en la sesión del miércoles 29 de diciembre presentará como cuestión de privilegio, un proyecto relacionado a la muerte, en confusas circunstancias de Martín Alejandro “Tino” John, durante un procedimiento realizado por la Policía del Chubut.

La senadora recordó que el día 27 de mayo pasado “el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de la provincia de Chubut, terminó con la vida del señor John, en el paraje Las Golondrinas, en circunstancias aún confusas”.

Ese día, y según versiones policiales, a raíz de la denuncia de un vecino se realizó un allanamiento en la propiedad privada de la familia John, donde se encontraban Tino y su compañera Claudia Costa. “Sin exponer ninguna orden judicial que avalara dicho accionar, el Grupo de Operaciones Especiales -GEOP- ingresó a la vivienda y terminó asesinando a Tino”.

Posteriormente relató la propia Claudia Costa que a ella “la maniataron y dejaron inmovilizada, sin informar qué sucedía con su pareja. Recién fue liberada poco antes de que llegara la fiscal a la escena y recién allí exhibieron la orden judicial que habilitaba el allanamiento realizado”.

Cuando desde distintos organismos y Poderes del Estado se solicitaron las explicaciones correspondientes, fue el por entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien en la Legislatura Provincial “responsabilizó a la familia de la víctima por las consecuencias del procedimiento de la fuerza policial” y catalogó al señor John como “una persona peligrosa”.

“La peligrosidad estaría enmarcada en un padecimiento que sufriría el señor John, cuestión conocida por la familia, quienes aseguran que se encontraba bajo tratamiento”.

Otro aspecto que señala la senadora es que el ex Ministro “reconoció que el operativo no se realizó en conjunto con el Ministerio de Salud, cuando era conocida la patología del Sr. John, que las fuerzas de seguridad no cuentan con un protocolo de acción para estos casos a fin de preservar la seguridad en estas situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental como era el caso”.

Según considera la senadora Terenzi, “el suceso en el cual perdió la vida el señor John podría enmarcarse dentro de la denominada violencia institucional, ya que se trataría de una práctica estructural de violación de los derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad donde, además de restringirse la autonomía y/o libertad, queda en evidencia el desequilibrio de poder entre en Estado y las víctimas. En definitiva, es competencia del Poder Ejecutivo Nacional intervenir en casos como el presente a fin de garantizar el efectivo respeto de los derechos humanos, en particular, aportando al esclarecimiento de los hechos acaecidos en la provincia de Chubut”.

ADHESIÓN DEL BLOQUE

Cabe destacar que el presente proyecto cuenta con la adhesión de varios senadores nacionales que integran el Interbloque, como son el Presidente del Bloque Pro, Humberto Schiavoni; el Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, Luis Petcoff Naidenoff; y del Presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, entre otros.