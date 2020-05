«Con protocolos sanitarios estrictos vamos a seguir cuidando la economía local»

Así lo sostuvo el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre al ratificar que en la ciudad no cerrará ningún comercio y que sólo se van a retrotraer las actividades recreativas y deportivas. “Esta decisión la tomamos escuchando la necesidad de los vecinos y teniendo en cuenta la responsabilidad con la que se han manejado durante la cuarentena”, dijo



Luego de que el Gobierno Provincial retrotrayera toda la flexibilización en la zona del Valle como consecuencia de la confirmación de un nuevo caso positivo de COVID-19 en Trelew, el Jefe Comunal anunció que en Puerto Madryn los comercios permanecerán abiertos en una clara muestra de proteger la economía local. Esta medida es posible porque en la ciudad se trabajó con estrictos protocolos sanitarios y la habilitación de las actividades fue gradual. De esta manera, se podrá salir a comprar respetando la terminación del DNI, lunes miércoles y viernes pares, martes, jueves y sábados impares, mientras que los domingos podrán hacerlo ambas terminaciones. Al respecto, el intendente, Gustavo Sastre explicó que después de mantener una videoconferencia con el Gobierno Provincial y algunos de los pares Intendentes donde se resolvió por decreto retrotraer las medidas anunciadas, “tomamos la decisión de coincidir en las mismas menos en el cierre de los comercios locales. Sector con el que venimos haciendo un gran trabajo y creímos que no era propicio tener que cerrar toda la actividad”.

Además, indicó que “desde el Ejecutivo sostenemos firmemente esta postura porque hemos trabajado en conjunto, buscando todos los protocolos que nos aseguren, más allá de que no estamos excentos de que nos pueda llegar el virus, achicar los márgenes de transmisión para que el comercio pueda seguir funcionando. Asimismo solicitamos la suspensión de nuevos permisos de circulación entre ciudades y que queden vigentes sólo aquellos que están trabajando y que ya lo tienen en su poder. También se pidió que se ponga muchísimo énfasis en los controles de los accesos de la ciudad”.



En este sentido, Sastre aclaró que “con la apertura de la semana pasada ya habíamos marcado diferencias con el Gobierno Provincial en cuanto a las medidas sanitarias y seguimos sosteniendo esa postura. A mi me gusta trabajar para prevenir y no tener que ir corriendo luego detrás del problema para ver cómo lo solucionamos. Nos parece un despropósito tener que cerrar todo el comercio local cuando si nosotros hacemos un buen trabajo de control en todos los accesos, no tendríamos que tener mayores inconvenientes”.

Por último, detalló: “Nos apena mucho coartar la posibilidad a los gimnasios pero les volvemos a solicitar paciencia para que podamos reactivar la actividad en el menor tiempo posible. Debemos ir paso a paso, estudiar la situación en la comarca en función de todos los estudios que se hayan llevado adelante. Cuántos casos se han podido confirmar o no, etc. Eso nos va a dar la posibilidad de nuevamente empezar a flexibilizar actividades”.