Con objetivos de desarrollo productivo, turístico y la ejecución de obras, Sastre dio inicio al período legislativo

Además, en su discurso, ratificó: “Hay tres pilares de los que no me muevo. No a las drogas, no a la violencia en cualquiera de sus formas y no a la megaminería”



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre dio inicio al período legislativo 2020 del Concejo Deliberante con un detallado discurso acerca de los objetivos de su gestión. Durante el año se ejecutarán medidas de alto impacto para seguir potenciando el desarrollo económico, se trabajará para mejorar la atención turística y se pondrá en marcha un ambicioso plan de obras.



En la ceremonia el Jefe Comunal expresó: “Quiero en el comienzo de este discurso hacer un párrafo aparte para destacar la lucha sin pausa de nuestros bomberos voluntarios, que trabajaron por sobre todas las cosas para preservar y cuidar la vida”.



Pensado en el turismo como la principal economía de la ciudad, el Intendente explicó que este año desarrollarán un programa de capacitación formal, específica, exigente y con evaluaciones para los empleados de sectores vinculados al turismo que permitirá brindar una mejor calidad de atención. “Sabemos que la gastronomía de la ciudad se ha convertido en una de las vedettes del destino por eso implementaremos el plan estratégico de turismo gastronómico, desarrollando nuevos circuitos que incluyan a colectividades con asiento en la ciudad”.



En esa línea, destacó que el crecimiento en materia de ocupación que tuvo Puerto Madryn. “Durante la 1ª quincena de enero recibimos a 17.066 turistas, lo que representa un incremento de 2,2% respecto al 2019, con una tasa media de ocupación del 70% y del 81% en la tercera semana”, añadió Gustavo Sastre.



En cuanto a la economía, manifestó: “Avanzamos en la implementación de más locaciones y opciones de atención tributaria que incluirá la instalación de dos Municerca más en la zona sur y en el barrio Solana de la Patagonia. Se trabajará además en la modernización y la ampliación de los servicios para que los contribuyentes puedan realizar sus operaciones directamente desde nuestra página web”.



“Tenemos un plan estratégico de desarrollo económico productivo para Madryn mediante la conformación de mesas multisectoriales con el sector privado. Pondremos en marcha la Agencia de Desarrollo Productivo para que sea ésta el verdadero articulador financiero del plan estratégico de desarrollo económico que nos proponemos. Trabajaremos en el otorgamiento de microcréditos para emprendedores”, precisó Sastre.



Asimismo, aclaró que “la planta de procesamiento de alimentos municipal será uno de los primeros proyectos en ponerse en marcha. Apuntamos a crear un espacio municipal de tipo modular para que los emprendedores locales puedan elaborar sus productos”.



Por otra parte, refirió a que se consolidará a Madryn como un centro de energías renovables, “mediante el aprovechamiento de los residuos de emprendimientos productivos, potenciando las producciones de triple impacto. Además, agregó: “Avanzaremos hacia la adhesión a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático”.



En cuanto a obras públicas, resaltó que se iniciara un plan de pavimentación municipal, que en su primera etapa contempla 50 cuadras. “Ahora se trabaja en dos pasajes del barrio El Porvenir, con pavimento intertrabado que son obras de aproximadamente de 60 días. Los cordones cuneta del barrio Güemes están en ejecución y prevemos su finalización a mediados de abril. Continuaremos en los barrios Vepam, Porvenir, Unión Obrera, Don Bosco y Patagonia”, afirmó.



Se avanzará también en la obra de rampas accesibles en el frente costero adecuando la ciudad a la legislación vigente; en la protección costera norte una obra de $ 8.000.000 y en la de la prolongación de zanja de guardia existente. Además se presentarán las carpetas para un nuevo Programa de Mejoramiento Barrial (ProMeBa).



En materia de seguridad el Jefe Comunal explicó que se continuará trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad y articulando reuniones con las Asociaciones Vecinales para establecer y prevenir situaciones de conflicto. Y que se gestionará ante el Gobierno Provincial la implementación de la red de cámaras para monitoreo de distintos barrios; la instalación de una comisaría para el barrio Solana y el establecimiento de la división canes en el Parque Ecológico El Doradillo.



A través de la Subsecretaría de Educación, anunció: “Se creará el equipo municipal de apoyo a las trayectorias escolares, que incluirá a una psicopedagoga, un psicólogo y una fonoaudióloga. Será prioridad finalizar la obra del SUM de la Escuela de Pesca así como reformas y ampliaciones que se encararán en otros espacios para contar con una biblioteca y más aulas. Y se convocará a universidades locales, gremios y actores del sistema educativo para pensar en un futuro Polo Universitario”.



Se creará la Dirección General de Salud Pública y Recursos Comunitarios para una mayor consistencia entre todos los efectores de la red socio sanitaria de la ciudad. Cuyo objetivo será implementar acciones para mejorar la articulación entre el primer, el segundo y el tercer nivel de atención, mejorando la accesibilidad al sistema de salud.



“Además de la enorme tarea que se viene desarrollando en la ciudad en cuanto a las variadas propuestas culturales, creemos fundamental también mirar la cultura popular y barrial. No vamos a llevar cultura a los barrios, vamos potenciar la cultura propia de cada barrio, porque Madryn tiene un artista en cada uno y ahí vamos a estar nosotros para mostrarlo”, detalló Sastre.

Respecto al deporte explicó que se seguirá acompañando a los clubes y a los deportistas. También remarcó que se posicionará a la ciudad como plaza de eventos deportivos patagónicos, nacionales e internacionales. “Queremos fortalecer la impronta de los deportes en los barrios promoviendo la inclusión en el marco de la articulación con el privado”, enfatizó.



“Si hablamos de Desarrollo Social, Puerto Madryn se encuentra entre los municipios modelos en materia de inclusión. Contamos con una gran cantidad de programas que abordan la restitución de derechos, la igualdad y la generación de oportunidades. Sumado a esto, con las áreas municipales de Desarrollo Comunitario y Empleo, en conjunto con la Fiscalía local, trabajaremos sobre los espacios con mayor índice de violencia en los barrios donde realizarán foros con los vecinos con el objeto de desarrollar programas deportivos, de oficio y culturales”, valoró Sastre.



Luego aseveró: “Estamos dando los pasos para iniciar el plan de capacitación en el marco de la Ley Micaela en todas las dependencias municipales e implementar también el sistema de guardias pasivas en la Dirección de Equidad de Género”.

Por último, Gustavo Sastre enfatizó: “La política no debe nutrirse de palabras vacías. Debe ser el ejercicio del deber, la responsabilidad, la obligación, la presencia y la verdad”.