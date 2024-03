Red Federal de Resistencia Social

Comunicado N° 227 de marzo del 2024

.-La batalla de la Patria vs. el negacionismo.-

Hemos pasado esta semana de la Memoria, de manera muy particular, cumpliendo con creces con los objetivos trazados a lo largo y ancho del país, por las agrupaciones de DDHH, organizaciones del campo popular y de la comunidad organizada, habiendo sido un 24 de marzo muy particular, y se nos avecina un 2 de abril de las mismas características.- Hasta ahora, el agresor del pueblo, nunca se había mostrado, sabíamos quien era, sabíamos dónde estaba, pero se escondía; esta vez, tomó impulso, dio la cara, se sintió fuerte, tiene tomado el Estado en sus manos, lo administra para destruirlo, y en esa locura, se anima a “negar”, se anima a tergiversar con la osadía de los “opresores”. Tenía una movilización y marcha del pueblo de miles y miles de ciudadanos diciendo basta a las dictaduras; la de ayer y la de hoy, y respondió con “videos desde la Casa Rosada, editados, que pretendían mostrar que hubo una guerra y que las reacciones de defensa, equiparaba las fuerzas y justificaban la masacre y el genocidio”, nada más lejano de la realidad de lo ocurrido. La Vicepresidenta cree en su intención y falta de sentido humano que los hechos sociales son “matemática” y se para en “fueron menos” como si eso aliviaría su alma perversa y la intervención de su padre en el exterminio, y no solo en la desaparición de personas, sino en la represión que ejecutó en Malvinas con muchos soldado, mandando a estaquear y someter, en su perversa tarea de ser ladero del Mario Menéndez, pero cuando la situación los llamo a defender la Patria, ambos se entregaron sin tirar un solo tiro, sin embarrarse las botas, mientras pibes sin vocación militar, con 18 años, morían por nosotros como Patria, otra dicotomía entre, “Los Patriotas y los Negacionistas”. 30 mil fueron después de la CONADEP y los Juicios a las Juntas, pero en la historia de los Gobiernos Populares y los opresores, fueron muchísimos más y lo podemos demostrar claramente, porque después del Golpe del 55 y la “Revolución Fusiladora” de Aramburu y Rojas, hubieron miles y miles de Muertos; hablan de los asesinos bombardeos de Plaza de Mayo previo al Golpe, a Plaza Abierta y con un Gobierno Democrático en el Ejercicio de sus funciones, 382 personas mataron en menos de media hora, incluido un Colectivo de Estudiantes Primarios de Tucumán que visitaba la Capital; no se acuerdan del Fusilamiento de Valle, Cogorno y los 37 leales, que por defender la Patria y la restitución del Estado Democráticos, sus propios pares de armas, los fusilaron sin darle la oportunidad de un juicio justo; tampoco nada dicen de los Fusilamiento en los Basurales de José León Suarez, que termino dando lugar al nacimiento de Operación Masacre, obra cúlmine del compañero Rodolfo Walsh; como deberíamos también recordar que la máquina de matar, fusiló a los compañeros en la Base Zar de Trelew aquel siniestro 22 de agosto de 1972. Segmentar y cortar la historia, es función del negacionismo, para después contar los muertos como si fueran fichas o monedas, y ahí si vale la cuestión “matemática”. Tan vigente esta lo que decimos que ayer condenaron a dos represores de ellos, pares del padre de la Vicepresidenta, por el suceso icono “La Noche de los Lápices”, hay juicios en danza, esos juicios que se llaman justamente “por la Memoria”, como son los pedidos por los Bombardeos en Plaza de Mayo, y ya iniciado “Los Fusilamiento de José León Suarez”, si estos hechos no hubieran existido, serían “relatos como alega la Vicepresidenta”, no podrían ser juzgados, sin embargo, a pesar de todo, avanzamos. En ese marco, nos encontramos con la actuación ambivalente de “La Justicia”, por un lado, juzga y condena, y por otro lado, se anima y tiene el tupé de “perseguir penalmente a la Compañera Estela de Carlotto”, ícono de las luchas por los Derechos Humanos, inmaculada y casi única con autoridad moral para desenvolverse en esta temática, pero no; el Fiscal Juan Manuel Pettigiani, instó la acción penal porque la compañera dijo “Que Milei cambie o se vaya rápido”, (Estela es tan grande que le da la posibilidad de cambiar), ahora Pettigiani no insto ninguna acción cuando Macri en ejercicio de la Presidencia dijo, “No me jodan, porque me vuelvo loco, y no saben la capacidad de daño que tengo”, claras amenazas a todos nosotros y al pueblo en general, ahí Pettigiani u otro Fiscal, no leyeron los diarios.- Para finalizar debemos decir, que la pelea “Patria vs. Negacionistas”, es la grieta que siempre existió entre “Pueblo y Oligarquía”, la misma grieta que abrieron ellos, cuando escribieron en las paredes “Viva el Cáncer”, es la misma pelea de dos proyectos de país, “Proyecto Nacional y Popular vs. Neoliberalismo”, es aquella vieja lucha, “Perón o Braden”, y no se puede separar del 24 de marzo de 1976 para adelante o para atrás, porque siempre la lucha es por los recursos, las ganancias, la inclusión social, por la soberanía política y la independencia económica; y ellos desde el conservadurismo a hoy, siempre han aplicado la misma receta, hambrear, excluir, oprimir, y si hace falta para eso, matar, así lo hicieron en todas las dictaduras, por eso, las dictaduras siempre fueron “Cívico Militares”, Civiles con intenciones económicas de apropiación y militares como brazo de ejecución y otros aliados, como en estas épocas, la utilización del Poder Judicial, para disciplinar en favor de sus mandantes.- La batalla es “Patria vs. Negacionismo”, la característica actual es que el enemigo se muestra, lo dice, no lo esconde, porque se siente fuerte en esa posición, pero no sabe y ve que desde lo ya dicho, no se vuelve, es por eso que decimos que podemos estar en la presencia de la “batalla final”, o nosotros o ellos, no hay mas margen.- Red Federal de Resistencia Social