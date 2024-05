Comunicado CTA:

«SR. GOBERNADOR DE CHUBUT, IGNACION TORRES»

«O se esta con el Pueblo al cual se lo Gobierna, o ya lo abandono»



La Region al Puerto Madryn, de la Central de Trabajadores de la Argentina, Autònoma le decimos al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, ante la situación acuciante que vivimos los Trabajadores y la sociedad en su conjunto, por el deterioro económico de las familias chubutenses y argentinas; los ataques legislativos nacionales a las conquistas obreras, la perdida de derechos constante desde hace seis meses a la fecha, más la agresividad y la violencia del Gobierno Nacional hacía todas las capas sociales que no comulgan con sus ideas.-

Lo instamos que tome posición clara, y que se ponga delante de la defensa de la Ciudadanía de Chubut, con acciones concretas, como indicarle a sus senadores que no “condenen los destinos de los trabajadores chubutenses”, sino no serán posibles sus propios dichos de que “vamos a salir de los problemas todos juntos” (expresados el 1ro. de Mayo).-

Ya sus diputados no representaron las necesidades de los más necesitados chubutenses ni de los vulnerables,votaron por la conculcación de derechos básicos, históricos y con carácter de conquistas; hoy son tildados de «Traidores a su Pueblo», entendemos que no les cabe otra posibilidad, y esa determinaciones no vencen, son para siempre.

Quienes pueden corregir la osadía de sus “diputados”, que evidentemente votaron intereses propios o votaron intereses de minorías, son “sus Senadores”, si así ocurre, habrán subsando el ataque artero al pueblo de Chubut, y si así no ocurre, “la historia los juzgara”.-

No solo vemos una media sanción de afectación de un reforma laboral, retrograda, represiva y retardataria, sino que los mismos Diputados, no dieron “quorum” en el tratamiento de los presupuestos universitarios, muchos de ellos pasaron por Universidades Publicas, pero “cuartan” el derecho de “otros” y después remataron con la Ley Base, doble cepo para la Educación Pública, para el Trabajo y sus obreros, para la sociedad común, y sobre todos, niños, abuelos, – los más vulnerables.-

El tremendo impacto negativo para el país del RIGI, votado por los Diputados de su facción y aliados, para con el país y Chubut, inserto en el mismo, lo pueden salvar “sus senadores”.-

Quitar derechos a los de abajo, y dar beneficios a las grandes empresas e inversiones, como “incentivo” entre tenedores de 200 millones a 1000 millones de dólares, es un desproposito.

Establecer beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros por 30 años, es condenar a algunos para siempre, y privilegiar a las minorías, para siempre.-

Preparado para las Empresas mineras, hidrocarburiferas, justamente en Chubut, con un dictamen soberano, popular e irrenunciable, del NO a la Minería; porque pretenden beneficiarlos para no pagar derechos aduaneros y de importación, esa exención, va a terminar lo poco o nada que queda de la vilipendiada Industria Nacional, en ese rubro, y otros.

La renuncia jurídica a la Jurisdicción Argentina, para en su caso, competir judicialmente en “Tribunales Extranjeros”, no hace mas que acentuar la “entrega de la soberanìa”, en este caso, nuestras leyes, nuestras normas y nuestra Constitución Nacional.

Quedamos atados de pies y manos “durante 30 años” señor Gobernador, tomen conciencia sus senadores.

Por último, advertimos desde sus propia palabras que “el retorno al pago de Impuestos a las Ganancias, no iba a pasar y a los Chubutense, mucho le afectaba”, tomamos su palabra Gobernador, la Ley Base “contiene el retorno al pago del impuesto, confiscatorio, retrogrado y anti popular”

Está en sus Senadores, EDITH ELIZABETH TERENZI Y ANDREA MARCELA CRISTINA y los de las otras facciones terminar con esta ley tenebrosa, y está en Ud. como Jefe Político de la facción hoy mayoritaria en Chubut, y desde su posición instar a terminar con el sufrimiento inexplicable de su pueblo.-

05/05/2024