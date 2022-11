«Compromiso Radical» se reunió en Puerto Madryn donde afianzaron su postura a favor de las PASO y en contra de la Ley de Lemas

El sábado 05 de noviembre, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, un gran Encuentro Provincial con militantes radicales que arribaron desde toda la Provincia de Chubut, convocados por la línea provincial COMPROMISO RADICAL CHUBUT. Entre los presentes se encontraba la Senadora Edith Terenzi, el referente de «Republicanos» Guillermo Costes, el precandidato a intendente de Trelew Gerardo Merino, los ex diputados provinciales Jacqueline Caminoa y Eduardo Conde, el Presidente del Comité Radical de Comodoro Rivadavia Miguel Echaniz, y la Referente de la Red de Mujeres Radicales de Chubut Aidú Iriarte entre otros.

A la cita asistieron unas doscientas personas, entre los que se encontraban referentes, dirigentes y militantes de las localidades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Maitén, Dolavon, Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

Tras analizar la realidad social y política provincial, emitieron un comunicado mediante el cual dieron una visión crítica de la realidad provincial actual y manifestaron enfáticamente el rechazo a la Eliminación de a PASO; a la Ley de Lemas y solicitaron a su vez la implementación del sistema de Boleta Única y sanción de un Código Electoral Provincial.

Como partícipes del escenario político en nuestra calidad de militantes, quienes venimos caminando las calles de nuestras localidades desde hace mucho tiempo, advertimos que quienes se dicen ser nuestros dirigentes, gobernantes, funcionarios, etc., viven en una realidad paralela a la que padecemos los conciudadanos de Chubut.

La situación de pobreza en la que nos han sumergido; el proceso inflacionario y caída del salario real que torna insostenible garantizar las necesidades básicas de los chubutenses; la crisis de los servicios públicos; abandono de la infraestructura; falta de plan productivo; nuestros hijos e hijas sin poder escolarizarse hace cinco años, generando un estado de analfabetismo imperdonable; el estado precario en el sector de la salud, carente de insumos esenciales y falta de pago al personal; escenario este que vemos replicado en tantos otros sectores, como el policial, judicial, etc., sin ninguna expectativa de modificarse dentro de un gobierno justicialista que hace veinte años nos conduce al abismo y que debemos necesariamente cambiar.

Por ello, llamamos a nuestros gobernantes a transitar lo que resta de sus mandatos, con el máximo de responsabilidad que sus cargos ameritan, atendiendo a las necesidades reales del pueblo y no desviando la mirada en modificaciones electorales apresuradas, con la única finalidad de aferrarse a sus sillones, lo cual no solo no está en la agenda de la sociedad, sino que generarían un claro retroceso en nuestra tan preciada, pero a veces poco valorada, democracia.

Hasta tanto llegue el próximo turno electoral que nos permita a los ciudadanos chubutenses elegir la mejor opción para un verdadero cambio en nuestra Provincia, que nos permita volver a desarrollar nuestras potencialidades y crecer como nos merecemos, ratificamos nuestra postura respecto de:

1.- NO a la Eliminación de las PASO; 2.- NO a la Ley de Lemas; 3.- Implementación del sistema de Boleta única ya y 4.- Sanción de un Código Electoral Provincial.