Comenzó a funcionar la primera Escuela de Cine en Chubut

El Lunes 4 de mayo se dio inicio a la PRIMERA ESCUELA DE CINE DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, siendo también la primera escuela de cine pensada para adolescentes y adultos en la región patagónica.

Esta Escuela de Cine comenzó finalmente de manera online, uniendo a personas de diversas edades, de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman y Comodoro, con la premisa de generar un espacio que impulse la creación y generación de un polo audiovisual en nuestra región. A partir del nacimiento de nuestra escuela, trabajaremos para iniciar una industria patagónica creativa que fomente la producción local, en los escenarios tan bellos y diversos que tenemos en Chubut para hacer cine. Es el primer paso que pedirá a futuro que nuestra provincia tenga una Ley de Cine que genere muchísimos puestos de trabajo en la industria audiovisual. Chubut se lo merece y hay que generarlo, mencionó Valeria Malatino, Directora de la Escuela de Cine.

Esta propuesta que impulsa la Escuela se adaptó a la situación de pandemia mundial, y así en esta adversidad y momentos difíciles, se generó el origen de una cursada online de las 4 materias del primer cuatrimestre del nivel inicial de la Carrera. Junto a un entusiasta grupo de alumnos que desean adentrarse en el mundo del séptimo arte, comenzó el dictado de las materias: Creación Cinematográfica I a cargo de la docente Marcella Mauregui , Fotografía y Cámara I junto a Pablo Bramati, Guión I dictado por Valeria Malatino. Para acompañar y potenciar todo el recorrido del equipo de docentes y alumnos, se diseñó articular la última materia propuesta Introducción a la Realización I, bajo el dictado de los tres docentes juntos, permitiedo con esto articular todos los contenidos de cada materia dictada, y elaborar la pre producción en equipo de los proyectos que generen los alumnos.

Acerca de la Escuela: nuevo paradigma

Los tiempos cambian, todo se transforma. He observado que los adolescentes que transitan la educación formal, no encuentran tantos espacios para acercarse al arte, incursionar en el mundo del cine y conocer a temprana edad herramientas que brinda el mundo audiovisual. Y pensé… si yo hubiese tenido la posibilidad de conocer el maravilloso mundo del cine antes, me hubiese enamorado antes. ¿Porqué entonces no ofrecer esa posibilidad a los jóvenes hoy? Porqué no pensar que un adolescente, que siente esa curiosidad sobre el cine, ese deseo de aprender sobre algo que le interesa, esa sensibilidad hacia el mundo de las imágenes, pueda alcanzarlo, capacitarse, vivenciarlo y disfrutarlo. Diseñé entonces una propuesta que apueste a formar jóvenes que puedan descubrir sus pasiones, sus capacidades y gustos en el mundo del arte audiovisual. Mientras la educación formal, apuntala otras cuestiones, paralelamente esta nueva escuela de cine introduce al joven en su búsqueda interna en una de las artes más fascinantes que involucra grandes rubros artísticos donde cada uno puede encontrar una profesión.

La adolescencia tiene un potencial de creación incalculable, vivimos inmersos en las imágenes y paradójicamente, no se explora ni se trabaja en esa dupla riquísima: el adolescente y su mundo creativo audiovisual. Con esta premisa, nace esta escuela de Cine en Puerto Madryn, incluyendo que la experiencia pueda trasladarse al mundo de los adultos también.

El potencial de la creación artística y del goce estético, la liberación de la imaginación es lo que nos permite valorizar nuestra condición humana, la posibilidad de ser gestores de nuestra propia vida. Hacernos visibles, tener voz. Esta Escuela de Cine apuesta a acompañar y formar jóvenes como así también adultos, que encuentren su voz a través del arte, a través del cine.

Cualquier adolescente puede estudiar 3 años en la nueva Escuela de Cine, mientras estudia en la secundaria.

De esta manera, nuestra región patagónica tendrá jóvenes y adultos profesionales capacitados en cine, en condiciones de generar y trabajar en un gran polo de producción audiovisual dentro de las bellezas y grandes escenarios naturales que ofrece nuestra querida provincia del Chubut. Iremos juntos por esta pasión por el cine. Valeria Malatino. Directora Escuela de Cine de Puerto Madryn

Como decía Tarkovski…

“Se pueden mover montañas si se consigue que las personas que colaboran en realizar una idea, aún siendo muy distintas en cuanto a su carácter, temperamento, y edad, pasen a formar algo así como una familia, animados por una pasión común” Andrei Tarkovski – Director de cine ruso.

Sobre la Carrera

LA CARRERA ofrece un TECNICATURA SUPERIOR EN CINE, de una duración de 3 años compuesta por:

PRIMER AÑO: NIVEL INICIAL

Primer Cuatrimestre: Guión I, Introducción a la Realización I, Creación Cinematográfica I, Fotografía y Cámara I.

Segundo Cuatrimestre: Introducción al montaje I, Producción I, Sonido I

SEGUNDO AÑO: NIVEL INTERMEDIO

Primer Cuatrimestre: Guión II, Realización II, Creación Cinematográfica II

Fotografía y Cámara II

?Segundo Cuatrimestre: Montaje II, Producción II, Estética del sonido II, Nuevos medios y formatos I

TERCER AÑO: NIVEL AVANZADO

Primer Cuatrimestre: Guión III, Realización III, Creación Cinematográfica III,

Fotografía y Cámara III

?Segundo Cuatrimestre: Montaje III, Producción III, Estética del sonido III, Nuevos medios y formatos II

Luego de cursar y aprobar estos 3 niveles, se abrirán especialidades: Director de cine/ /Animación y Post-Producción Digital / / Guionista Y más especialidades que iremos dando a conocer.

Consultas para ser parte de la Escuela escueladecinepuertomadryn@gmail.com o desde la web www.escueladecinepuertomadryn@gmail.com