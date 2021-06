Club Waiwen visitó Chubut deportes: “nos llevamos la mejor de las respuestas”

El presidente del ente deportivo, Gustavo Hernández, recibió a Lisandro Luppo y Gonzalo Velazquez para dialogar sobre la actualidad de la institución.

Durante la mañana del jueves, el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, recibió en su despacho junto al gerente Deportivo, Marcelo Richotti, a los entrenadores de Waiwen Voley Club de Comodoro Rivadavia, Lisandro Luppo y Gonzalo Velázquez.

“El motivo de la reunión fue plantearle cuál eran las necesidades y algunos de los problemas que tenemos en la institución, para trabajar junto a Chubut Deportes en la solución de estos problemas”, explicó Luppo. “Como siempre, nos llevamos la mejor de las respuestas. Tanto Gustavo (Hernández) como Marcelo (Richotti) se mostraron a disposición para encontrar las soluciones posibles”.

Además de ser entrenadores, ambos cumplen con un rol de dirigentes dentro de la estructura del club: Luppo es secretario general y coordinador deportivo de la institución, mientras que Velazquez es el 1° vocal y coordinador de las categorías femeninas.

El 2021 no comenzó de la mejor manera para el Club Waiwen, Luppo contó que “si bien habíamos programado actividades desde el primer día de enero hasta diciembre para el club, no pudimos cumplir nada aun por la situación de la pandemia”. Pese a este comienzo, en Waiwen continúan trabajando con la idea de cumplir los objetivos del año: “La idea es seguir con las competencias para la segunda parte del año: Nosotros siempre armamos partidos para las categorías Menores fuera de la provincia, dos en el primer semestre y otros dos viajes en el segundo. En la primera parte del año no lo pudimos hacer, pero toda nuestra energía está puesta para que se hagan esas dos competencias”, destacó.

En el 2020, el Club participó con la categoría Mayor masculina en la Liga Nacional A2 y representó a la provincia de la mejor manera. “De los 10 partidos jugados el año pasado, ganamos 4”, remarcó Luppo. “Si bien este año la idea es replicarla y tal vez sumar el femenino al Torneo Federal, para participar con las dos ramas. La idea está avanzada, los varones ya casi podríamos confirmar la participación; mientras que en el caso de las chicas, como no hubo clasificación, presentamos una nota a la Federación Chubutense y a Feva para que nos permita la presentación”.

Al igual que el año pasado, el proyecto del club es jugar con jugadores propios de la institución y sumar algunos menores de distintos puntos de la provincia para que tengan rodaje de competencia nacional. Para finalizar, Luppo agregó que “el mes que viene tenemos la primera reunión para ver la mejor manera de llevar adelante la competencia en la actual situación de pandemia. La idea principal del proyecto es multiplicar y replicar esta experiencia del Voley en Comodoro en toda la provincia del Chubut, por eso buscamos que algunos partidos se puedan jugar de local”.