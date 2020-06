Cinthia Cadiz: “Dejar de entrenar no era una opcion”

La deportista nacida en Rada Tilly y que reside en Buenos Aires, dialogó con Chubut Deportes sobre cuales pasaron a ser sus objetivos en medio del aislamiento obligatorio.

Cinthia, que se destaca en la disciplina de levantamiento olímpico de pesas, ha participado en Sudamericanos y Panamericanos representando a nuestro país y fue una de los Voluntarios en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

“Empecé a competir en la categoría de 45 kg, me fue bien en los primeros torneos mejorando mis marcas y luego en las últimas competencias no pude mantener esos rendimientos, asique el balance no fue del todo positivo. Al no haber tenido este año competencia no hay un ránking 2020 y el año pasado termine primera en mi categoría hasta 45 kg”, comentó en el inicio de la charla, la también profesora de Educación Física.

Al mismo tiempo, explicó que “la cuarentena afectó mucho ya que estábamos con los objetivos planteados para todo el año y a semanas de la primera competencia del año. Pero bueno, dejar de entrenar no era una opción, asique que comencé a hacer una preparación física general con materiales caseros y hace casi dos meses que entreno con una barra y disco olímpicos que me pude alquilar. No es lo mismo ya que vivo en un monoambiente, pero me ayuda muchísimo mental y físicamente” y agregó que “por suerte la llevo, al principio me costó pero ahora ya me adapté a la situación, todos los días tengo actividades online y me organizo en función a eso. Por ejemplo a las cinco de la tarde entreno con mis entrenadores y el resto del equipo”, afirmó

Más adelante, en cuánto a las competencias y objetivos mencionó que “sinceramente no sé que va a pasar. Ya que Capital Federal es una de la zonas más afectadas y las actividades deportivas en los gimnasios no están habilitadas. Para las competencias es difícil marcarse objetivos ya que no tenemos ninguna fecha. Mi objetivo ahora es la técnica y estar preparada para cuando me toque volver a los entrenamientos”, reconoció

Por último, la joven radatillense se refirió a la beca deportiva que le otorgó Chubut Deportes: “contenta y agradecida, es un aporte que utilizo para poder solventar los gastos que requiere mi deporte. El sentirse apoyada por tu provincia es muy importante”, valoró