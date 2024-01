CIMA Patagonia recibió al gobernador Ignacio Torres y analizaron agenda regional

La Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región

Patagonia recibió la primera visita institucional del gobernador de Chubut,

Ignacio Torres, donde se abordó un amplio temario de perfil regional,

desde las coincidencias para rechazar la reforma pesquera impulsada en la

Ley Ómnibus, como la vocación de profundizar el trabajo conjunto entre

los sectores público y privado en materia educativa, y también fortalecer el

Tratado de la Patagonia.

El presidente de CIMA Patagonia, Oscar Dethier, destacó los alcances del

encuentro y la predisposición del Gobierno de trabajar en conjunto. “Muy

contento con el tenor de la reunión y los temas planteados. Teníamos

inquietudes importantes, en especial respecto al capítulo pesquero, que se

refirió ampliamente el Gobernador. Con las acciones venimos

acompañando también, creo que hay una expresión unívoca de todas las

cámaras empresarias y todo el abanico político respecto de este tema de

Ley Federal de Pesca, la idea es voltearlo”, manifestó.

Dethier consideró que la reforma pesquera planteada en la Ley Ómnibus

“no tiene sentido, no le encontramos ninguna explicación y no debe

prosperar, y vamos a hacer todo lo posible por impedirlo”, ratificó.

Por otro lado, “hablamos de muchos temas donde tenemos coincidencia,

como el de la educación; la inversión para aumentar la capacitación acorde

a los tiempos que vivimos, no solo a nivel de las instituciones del Estado,

sino a través del propio abanico empresario”, sostuvo y en esta línea

recordó que “desde CIMA anunciamos que este año vamos a poner en

funcionamiento un centro de capacitación y entrenamiento en tecnologías

destinado y enfocado especialmente a la fuerza del trabajo que hoy está

vigente”.

El titular de CIMA Patagonia analizó que “este país tiene 8 millones de

trabajadores informales, 6 millones de formales, pero cuando un

empresario quiere contratar a alguien con una mínima formación no tiene

como completar ese espacio. Esta es una realidad dolorosa, pero no

podemos dejársela solo al Estado, sino que intervenir desde nuestro lugar y

hacer nuestro aporte”, afirmó.

En cuanto a otros temas de índole regional, se acordó fortalecer el Tratado

de la Patagonia, y el Gobernador de Chubut comprometió gestiones para su

actualización.

“CIMA estuvo trabajando estos últimos años en el reconocimiento a nivel

Patagonia porque tiene socios en toda la región y en varias provincias,

además de Chubut. CIMA es de la Patagonia, por eso, el hecho que haya

una armonía y convergencia de todo el sector Gobierno y el sector privado

es muy importante porque nos pone en valor ante la región centro del país”,

dijo Dethier.

Recordó que, a lo largo de los años, “hemos tenido problemas para ser

escuchados, las luchas por las desigualdades, las asimetrías regionales, a

pesar de tener un aporte en recursos naturales y energéticos brindada al

resto del país, por eso, es hora de que todos juntos estemos levantando esta

bandera para ponernos en valor”, subrayó.

Por su parte, el Gobernador destacó el acompañamiento que desde la

CIMA se viene realizando, en particular en la figura de Oscar Dethier, “en

la idea de regionalizar un esquema de políticas públicas y para hacer fuerza

y bajar los costos de logística e incorporar valor a los recursos”.

En este sentido, Torres adelantó que “vamos a trabajar en conjunto y vamos

a modificar el Tratado de la Patagonia de 1996 para incorporar al privado y

donde CIMA será parte y donde cada provincia vinculará sus cámaras para

que sea vinculante la voz del privado”.

