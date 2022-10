CIMA abogó por fortalecer el sector PyME en el proceso de transición energética

La Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA) participó del 1° “Foro de Transición Energética Sostenible”, llevado a cabo en Comodoro Rivadavia en el marco de la 8ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica.

Del encuentro surgieron compromisos y reflexiones en la coincidencia de que es esta una región, con un enorme potencial por sus recursos naturales en brindar su aporte a la demanda mundial de la reducción de la emisión de gases a partir de la generación de energía de fuentes renovables. El foro plasma directrices para continuar desarrollando la transición energética sostenible inclusiva del interés patagónico y nacional en el contexto mundial.

Se planteó que Chubut es una referencia de ese proceso de transición energética y, que se debe continuar trabajando en el diseño de políticas de desarrollo energético, en una conjunción entre el sector público y privado como motor de inversión.

En la Mesa de Conclusiones del “Foro de Transición Energética Sostenible” participaron el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerda; la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco», Lidia Antonia Blanco; el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, Gustavo Twardowski; el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco; el presidente de Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA), Oscar Dethier; la ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba, y el moderador del panel, Juan Ismael Retuerto.

Entre otros aspectos, se consideró que el Estado debe trazar la hoja de ruta y generar las condiciones que brinden seguridad jurídica para que las inversiones sean perdurables en el tiempo.

Asimismo, advierten que uno de los desafíos como provincia es dar el paso a la complementación de la matriz extractiva, por una productiva con mayor agregado de valor. Sostienen que se debe aprovechar la historia de lo que ocurrió, en más de 100 años de desarrollo de la industria petrolera, y sobre esa experiencia generar marcos regulatorios, reglas claras de largo plazo; se refuerce el rol de las pymes y el valor agregado que estas generan.

De los debates surgidos en el foro se coincide en la necesidad que la región despierte interés en el mundo para invertir en nuevos vectores energéticos, lo que a su vez demandará la formación de recursos humanos, y que el conocimiento sea uno de los pilares de desarrollo.

Visión regional y comercio exterior

Dethier instó a fortalecer al sector PyME en estos procesos. En su exposición recordó que “CIMA es una cámara industrial con diez años de vida que nació para integrarnos con las regiones; entendiendo que la competitividad es sistémica, no podíamos ser solo de Puerto Madryn, sino que somos de Chubut y de la región patagónica”.

Entre los aportes realizados, advirtió que “siempre son motivo de preocupación cuando aparece una posibilidad disruptiva y de grandes dimensiones, con gran poder de transformación, que las PyMEs queden relegadas del proceso”.

Valoró lo que ocurre “acá en Comodoro Rivadavia donde se ve una interacción muy fuerte con el sector petrolero en favor de las PyMEs. Esto tiene que tener una visión de región y expandirse también a Santa Cruz y Río Negro porque esto es una fortaleza patagónica”, razonó. “Este país nació de la periferia al centro y hoy padecemos de enormes asimetrías competitivas. Y es lo mismo que padece nuestro país respecto al exterior”, manifestó.

El titular de la CIMA puntualizó, a modo de ejemplo, algunos datos del comercio exterior de Argentina. “En catorce años el déficit comercial con China es del orden de los 100 mil millones de dólares. El 50% del superávit de Brasil del año pasado tiene relación con China. Chile en los últimos cinco años tiene un superávit de 33 mil millones de dólares. Quiero decir con esto que estamos generando cosas importantes para el mundo. Me parece muy bien que pensemos en exportar energía, pero mejor si lo podemos transformar en un producto o una manufactura de mucho valor, y esa debe ser el objetivo”, propuso en el panel de conclusiones y compromisos del foro.

Más empleo requiere más empresas

“Otro tema que quiero plantear, -agregó Oscar Dethier- es que no puede haber más inclusión si no hay más empresas. La productividad de las grandes empresas, especialmente durante el periodo de la pandemia, experimentó un aumento grande de productividad y, cada vez menor, en relación que bajaba hacia las medianas y pequeñas empresas, por lo tanto, la brecha de productividad entre las más grandes y las más chicas es muy grande. La forma es que las grandes sean el tractor de desarrollo de las pymes. Esto es algo que tenemos que abonar, para que haya más inclusión se necesita más empleo, y para que haya más empleo se requieren más empresas. Es una fórmula que no debemos olvidar”, concluyó.