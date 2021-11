Chubut comenzó a aplicar Dosis de Refuerzo de Vacuna contra el Covid-19 a personal de Salud y personas mayores de 70 años

La indicación también comprende a las personas mayores residentes en hogares de larga estancia de la provincia. A su vez, la cartera sanitaria detalló que el intervalo para la aplicación de esta vacuna no debe ser inferior a los 6 meses, desde la aplicación de la última dosis del esquema primario o de la adicional (tercera dosis).

El Gobierno del Chubut informó que este lunes comenzó a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 al personal de salud, las personas adultas de 70 años o que superan esa edad, y las personas mayores residentes en hogares de larga estancia de la provincia.

El Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología aclaró que las acciones forman parte de la Campaña “Chubut Vacunate”, el operativo de inmunización contra el coronavirus que el sistema sanitario público lleva adelante en cada una de las localidades y áreas rurales de la provincia, de un modo tanto gradual como progresivo, atendiendo siempre a la disponibilidad de los insumos recibidos.

¿Qué es la dosis de refuerzo?

La dosis de refuerzo o booster, consiste en la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, ya que es probable que la respuesta disminuya con el tiempo. Otras vacunas con refuerzo son, por ejemplo, la triple viral y la doble bacteriana.

En tal sentido, la dosis de refuerzo se diferencia de la dosis adicional, que es la administración de una tercera dosis luego de un esquema primario, cuando la respuesta inmune inicial es probablemente insuficiente.

Otras vacunas con esquema primario de tres dosis son, por ejemplo, la vacuna quíntuple y la vacuna contra la Poliomielitis.

Población destinataria

Los grupos poblacionales destinatarios de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 son: el personal de salud, en virtud del riesgo por la exposición y la función estratégica que desempeñan; y las personas adultas de 70 años y más, y las personas mayores residentes en hogares de larga estancia, por el riesgo de enfermedad grave que tienen.

A su vez, se indicó que la vacunación con la dosis de refuerzo continuará de manera escalonada y en orden descendente, por decenios, hasta alcanzar a la totalidad de la población, según la disponibilidad de insumos.

El intervalo para la aplicación de la dosis de refuerzo no deberá ser inferior a los 6 meses, desde la aplicación de la última dosis del esquema primario o dosis adicional (tercera dosis).

En tal sentido, la cartera sanitaria solicitó que las personas que cumplan con estos requisitos, estén atentas a las publicaciones de las redes sociales de las Áreas Programáticas de Salud y los Hospitales de la provincia para conocer a qué dispositivos de vacunación y cuándo pueden acercase a aplicarse la dosis de refuerzo.

Seguridad de la dosis de refuerzo

Cabe destacar que reconocidas organizaciones internacionales como la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), y expertos independientes, han determinado que los beneficios de recibir esta dosis superan cualquier riesgo conocido o potencial.