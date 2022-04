Carta Abierta de la Asociación de Bomberos Voluntarios a la comunidad de Puerto Madryn

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn queremos expresar nuestras razones de por qué solicitamos recientemente al Concejo Deliberante de la ciudad un incremento en la Tasa de Bomberos, cobrada a los contribuyentes mediante la factura de Servicoop.

Sabemos del difícil momento que los vecinos y vecinas están atravesando. La inflación hace estragos con los ingresos de cada familia y los precios parecen estar fuera de control.

Por nuestra parte podríamos no decir nada y descansar en que la decisión de esta readecuación pase sólo por los y las concejales dando por seguro que nadie, o pocos, cuestionarían otorgarle más financiamiento al cuartel local. Pero no somos así. Tenemos un vínculo muy fluido con la ciudadanía madrynense y nos debemos a ella.

En primer lugar, aclarar que el incremento de la Tasa, dentro del rango Residencial que es en el que mayor cantidad de contribuyentes hay, será de $53,65 en el caso de hogares con un consumo hasta 149 kwh y de $230,47 quienes consumen más de 1.400 kwh.

Aclarado esto, queremos contarle a cada habitante de Madryn que la gran mayoría de nuestros insumos, equipamientos y móviles los tenemos que adquirir a precio dólar. Pero la Tasa nos llega en pesos. No haría falta explicar, entonces, que ante el actual contexto inflacionario esta realidad nos hace ir, como a toda la sociedad, siempre detrás de los precios de lo que necesitamos comprar.

Por ejemplo, nuestro Cuerpo Activo actualmente está conformado por 53 bomberos y bomberas, a los que se sumarán, a fin de año, 22 aspirantes que están actualmente cursando sus estudios del curso Bombero Nivel 1.

Para equipar a un solo miembro de nuestra fuerza son necesarios una chaqueta (U$S 579,43), un pantalón (U$S 474,08), un casco (U$S 240,19), una capucha ignifuga (U$S 39,56), un par de botas (U$S 112,05), un par de guantes (U$S 62,75) y un equipo de respiración autónoma (U$S 3.866,18). En total suman U$S 5.374,24 multiplicado por 75.

A esto se le agregan los insumos diarios y cotidianos de una institución como la nuestra como el combustible y repuestos para nuestros móviles.

También estamos llevando a cabo importantes reformas edilicias dentro del proyecto de readecuación del cuartel, que cada vez hacen olvidar más aún que nacimos de un pequeño galpón de bloques. Finalizamos recientemente el aula de capacitación y nos encontramos actualmente construyendo la que será el área de Jefatura y Comisión Directiva.

Hace días comunicamos que el municipio nos cedía un terreno para la construcción de nuestro primer Centro de Entrenamiento del cual pronto tendremos novedades sobre el inicio de la obra.

Por último, ya nos han informado que nuestro flamante autobomba Mercedes Benz Zetros 6×6 partirá en el buque Grande Francia de la naviera Grimaldi el próximo 28 de abril desde el puerto de Hamburgo, Alemania, con destino Buenos Aires, para luego ser trasladado hacía Madryn.

No es un aumento más. Es una herramienta para poder seguir en el camino de crecimiento y profesionalización que hemos iniciado hace ya más de diez años. Pero sobre todo es una inversión de la comunidad de Madryn que le redundará en el mayor beneficio de poder contar con un mejor y permanente servicio de sus bomberos. Sin este importante aporte nuestra labor sería prácticamente imposible. Una vez más: ¡Gracias!