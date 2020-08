La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios se declara en alerta y movilización por el intento de avasallamiento del Municipio y el Concejo Deliberante de Dolavon sobre la Asociación de Bomberos Voluntarios de esa localidad.

El día jueves 6 de agosto por la noche, el Concejo Deliberante de Dolavon trató sobre tablas un pedido del intendente Dante Bowen para derogar las ordenanzas que establecen un financiamiento del municipio para con los bomberos de Dolavon.

Si los municipios también empiezan a ajustar por los bomberos podemos asegurar que ponen en riesgo la seguridad ciudadana de toda la población.

Durante el viernes 7 la Regional 1 de la Federación realizó un sirenazo en las puertas de la Municipalidad de Dolavon para reclamar la marcha atrás de la medida.

Desde la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios entendemos que esta medida de ajuste es un embate más sobre el sistema provincial de bomberos. Además de la deuda que la provincia mantiene, los inconvenientes que se están presentando con algunas cooperativas eléctricas que no transparentan los números de la tasa de bomberos y la crisis económica que golpea duro a bomberos y bomberas, esto significa un límite.

Tocan a uno y nos tocan a todos. Movilizaremos y pelearemos no sólo por nosotros, sino también por la seguridad ciudadana, que parece ser no le importa a la clase política chubutense.–