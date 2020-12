Bomberos de Madryn capacitaron a vecinos sobre incendios de interfase

El pasado viernes se realizó en la Casa de la Cultura de Puerto Madryn una capacitación sobre medidas preventivas y de emergencia ante incendios de interfase para vecinos del Parque Ecológico El Doradillo.

Los temas de la capacitación fueron: Medidas preventivas a tomar durante la presente temporada de incendios; acciones a llevar a cabo ante un principio de incendio en el barrio El Doradillo previo a que lleguen los bomberos; conductas a tomar durante el incendio cuando los bomberos ya se encuentran trabajando en el lugar.

Los incendios de interfase son aquellos que se dan en áreas donde viviendas y otras estructuras se hallan entremezcladas con vegetación.



Estuvo a cargo del oficial ayudante Juan Rodriguez, y participó el director municipal de Protección Civil Agüero.

Prevención

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn recuerdan que para la presente temporada de riesgo de incendios 2020/2021 las medidas precautorias principales son: no realizar fuego y asados en lugares no permitidos que no cuentan con la infraestructura para tal fin; no desmalezar a fuego; no realizar trabajos que despidan chispas sobre pastizales; y tener extremado cuidado con las colillas de cigarrillos al aire libre. E instan a la ciudadanía a “no sumarle una preocupación más a este 2020”, comprometiéndose con esta cultura de la prevención de incendios que el cambio climático impone para nuestra zona, para no repetir escenarios como los de Córdoba, Australia o el vivido en el Parque Ecológico El Doradillo a fines de enero del presente año.