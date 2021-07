Bárbara Alfaro, alumna de UTN FRCh, rumbo a EEUU.

Por estos días, la estudiante de 4to año de Ingeniería Electromecánica en la FRCh de la UTN, Bárbara Alfaro se encuentra realizando los trámites de la visa estadounidense para poder en agosto radicarse en Austin, Texas por un tiempo. Todo esto, gracias a la beca Friends of Fulbright que le fue otorgada, la cual reúne a estudiantes destacados en carreras de grado del país.

Bárbara Alfaro es oriunda de Sierra Grande. Aplicó para esta beca el año pasado y logró quedar seleccionada entre 800 candidatos “Es una beca que venía siguiendo hace tiempo, recién el año pasado cuando cumplí con los requisitos de inscripción al entrar al 3er año de la carrera fue que pude aplicar. Me postulé a la beca en octubre de 2020, donde había alrededor de 800 estudiantes interesados, de los cuales quedé preseleccionada entre 80 que, tras pasar por un proceso de entrevistas, nos convertimos en 45 seleccionados. A cada uno de los seleccionados se le indicó una universidad de Estados Unidos, a mí me tocó junto a nueve compañeros y compañeras, la University of Texas at Austin, a donde estaré viajando el 20 de agosto”, manifestó Bárbara en relación a la beca.

Asimismo, nos compartió sus sensaciones a pocos días de viajar: “Estoy muy emocionada, realmente cuando me preinscribí no creía que iba a convertirse en realidad esta posibilidad, ya que generalmente uno tiene que aplicar varias veces en este tipo de becas. Estoy muy ansiosa porque llegue agosto para poder viajar y con muchas expectativas para que salga todo más que bien”.

Por otro lado, la Ing. Diana Bohn, Decana UTN FRCh, destacó: “Es un orgullo ver que nuestros/as estudiantes estén a la altura de estos desafíos. Bárbara es una excelente alumna, que ya logró aplicar en varias oportunidades en la beca nacional de la Fundación YPF y ahora está a menos de un mes de viajar a Estados Unidos y vivir una experiencia única en la ciudad de Austin, Texas. Es muy gratificante como decana, y también docente de esta Casa, ver estos logros por parte de nuestros/as estudiantes. Encontrarnos con este tipo de noticias nos indica que el camino que estamos siguiendo como universidad es el correcto”.