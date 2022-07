Avance en gestiones para promover el desguace de buques varados en jurisdicción portuaria

Durante la mañana de hoy el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Arq. Enrique Calvo, recibió en las instalaciones del Muelle Almirante Storni al Secretario de Pesca de la Provincia Dr. Gabriel Aguilar y al Prefecto Mayor Ernesto Finelli en el marco de las diferentes gestiones que se vienen realizando para promover y avanzar en el desguace de los buques varados en el lado sur del Muelle Alte Storni.

En dicha ocasión el Prefecto Finelli notificó oficialmente al Secretario de pesca de la provincia, Dr Gabriel Aguila el contenido de la RESOL-2022-379-APN-MSG, mediante la cual hace referencia a la cesión sin cargo de los ex buques “Santa Clara”, •Guillermo Daniel”, “Conarpesa II”, “Kami”; todos ellos varados en el lado sur del Muelle Alte. Storni , pasados a dominio del ESTADO NACIONAL-PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y posteriormente declarada su condición de “rezago”, mediante acto fundado de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a favor de la SECRETARIA DE PESCA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, con la finalidad de practicar desguace y disposición final como chatarra de los ex buques mencionados, dichas tareas que enmarcan dentro de las gestiones destinadas a atender la protección ambiental y de seguridad que generan los ex buques varados.

Por este acto se accederá al avance en los pasos administrativos que permitan la realización de diferentes llamados a concursos para el desguace de los mismos.

APPM