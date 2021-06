Arcioni recibió las 28.800 nuevas dosis de AstraZeneca que llegaron hoy a Chubut

Con este nuevo lote de vacunas, la Provincia del Chubut alcanzó un total de 242.468 dosis para combatir la segunda ola de coronavirus.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió esta tarde las 28.800 nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca en el Ministerio de Salud, acompañado de ministro de esa cartera, Fabián Puratich.

Con este envío Chubut alcanzó las 242.468 dosis recibidas de vacunas para mitigar la segunda ola de coronavirus que azota al país desde marzo del año pasado.

Arcioni afirmó que “es otro día importante para todos los chubutenses. Hemos recibido. 28.800 vacunas, pudiendo así completar un ritmo de vacunación superior a las 3.000 dosis diarias”.

El mandatario provincial remarcó que “todas las gestiones que estuvimos haciendo junto con el Gobierno Nacional, hoy están dando resultados. La vacuna es lo mejor para poder combatir la segunda ola de contagios de coronavirus, pero también hay que seguir cuidándose cumpliendo las medidas preventivas”.

Por su parte, Puratich aseguró que la Provincia cuenta con un buen stock de vacunas para continuar con un el ritmo de vacunación alcanzado en las últimas jornadas. “Nuestro objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”, expresó el funcionario.

“Es un buen momento en lo que respecta a la vacunación, pero no quiere decir que nos dejemos de cuidar. La vacuna nos protege de transitar la enfermedad con gravedad, pero no quiere decir que no nos podamos contagiar”, aseguro el ministro.

Orgullo nacional

Puratich aseguró que “comenzó una nueva etapa en la que está garantizada la provisión de vacunas, y esto nos permite organizarnos mejor, de otra manera”.

Acerca de la fabricación en el país de vacunas, el ministro de Salud expresó que “es el orgullo de ser argentino, muchos son muy críticos de todo, pero estas cosas nos tienen que llegar de orgullo”.

“No son muchos los países que producen vacunas, y esto nos va a permitir producir un volumen de entre 1 y 2 millones de dosis mensuales, es algo que nos tiene que llenar de orgullo como argentinos”, reiteró.