Arcioni recibió al anciano brutalmente golpeado en Trelew tras sufrir un robo en su domicilio

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió este jueves a José Guerrero de 77 años quien fuera víctima, junto a su mujer el pasado lunes al mediodía, de un brutal robo y golpiza por parte de dos delincuentes en su vivienda de Trelew.

En el encuentro, que se llevó adelante en Sala de Situación de Casa de Gobierno, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, el jefe de la Policía, Miguel Gómez; el subjefe, Néstor Gómez Ocampo y parte del personal de la Brigada de Investigaciones Trelew de la Policía de la Provincia.

Al respecto, el subjefe, Néstor Gómez Ocampo, contó que “el Gobernador Arcioni recibió a José Guerrero quien fuera víctima, junto a su mujer, de un brutal robo el pasado lunes al mediodía en su domicilio de la ciudad de Trelew, en donde se aprovechó para informarle al anciano como avanza la causa”.

En ese mismo sentido, el funcionario policial indicó que “el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro Massoni, quien aprovechó la ocasión para presentarle a Don Guerrero parte del personal de la División de Investigaciones de Trelew, quienes llevan adelante la causa, y felicitarlos por el trabajo que viene desarrollando”.

A su vez, Gómez Ocampo repasó que “nosotros venimos hablando con Guerrero desde el primer día, sigue sentido por los golpes, sabiendo que mientras pasan los días, algunos dolores aumentan; además tiene que hacerse un estudio porque puede ser que tenga alguna costilla fisurada, él tiene un marcapasos puesto y problemas cardíacos importantes, que pudieron tener consecuencias graves si recibía algún golpe en esa zona, pero por suerte se está recuperando y esperamos que salga pronto de este momento”.

Además, “el Ministro Massoni nos instruyó para que el Señor Guerrero no tenga gastos de ningún tipo con respecto a los estudios e intervenciones médicas que se tenga que realizar, por eso se está trabajando en ese tema”, enfatizó el funcionario policial.

“Estoy muy agradecido por la preocupación de todos”

José Guerrero, tiene 77 años y vive en Trelew desde 1987, días atrás dos sujetos se escondieron en el patio de su casa y lo sorprendieron cuando salió a sacar la camioneta para colgar ropa.

“Estoy muy agradecido por la preocupación de todos, fue mala suerte pero gracias a Dios estamos bien junto a mi esposa. En mi caso estoy golpeado, me duelen mucho las costillas, tengo golpes en todo el cuerpo. Mi mujer tiene alzheimer y me pregunta qué me pasó en la vista y yo no quiero recordarle que nos asaltaron y le digo que me caí en el patio pero no me cree. Por suerte ella puede ir al Centro de Día ‘Lazos’, donde está contenida por profesionales”, relató Guerrero.

Chicos jóvenes

Recordó que “eran dos chicos muy jóvenes, les pedía que me dejen, les preguntaba qué querían y ellos me decían: la llave de la camioneta y plata. Nuestra vecina sintió golpes y como no respondía el teléfono, se acercó a la casa, tocó la puerta y uno de ellos atendió mientras tenía del cuello a mi señora y le decía que no pasaba nada. La vecina sospechó y llamó a la policía”.

“Les di una carterita con todo lo que tenía pero para eso ya nos habían golpeado. El Gobernador y el Ministro me dijeron que están haciendo todo lo posible para caer con too el peso de la Ley y que este caso no quede impune; de todas maneras agradezco que se preocupen así, uno se siente orgulloso”, expresó la víctima.–