Arcioni presidió la licitación de construcción, ampliación y refacción para escuelas de Puerto Madryn y Lago Puelo

Se trata de la construcción de la Escuela N° 7.707, que llevará el nombre “Fernanda Jindra”, en honor a quien fuera Directora del establecimiento. Además, se licitó la ampliación de la N° 7.726 en Puerto Madryn, y la obra refacción de la escuela N° 194 del Paraje La Isla en Lago Puelo. Durante el acto, el mandatario provincial destacó que “en Puerto Madryn tenemos una inversión de obras en ejecución y a ejecutar de 1.068 millones de pesos, y así en todas y cada una de las localidades de la provincia”.







El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este miércoles la apertura de sobres de las licitaciones públicas para la construcción de la escuela de nivel secundario N° 7.707 de Puerto Madryn; la ampliación de la escuela N° 7. 726 de la ciudad portuaria; y la ampliación y refacción de la escuela nivel primario N° 194 de Lago Puelo.

El acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, contó con la presencia del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, los ministros de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y de Educación, Florencia Perata; el director de la Escuela N° 7.707, Pablo Reiss, la directora de la Escuela N° 7.726, Graciela Jalife y empresarios.

Luego de la apertura de sobres, el Gobernador expresó que “dando cumplimiento al pedido de la comunidad educativa, he decidido iniciar el trámite administrativo para que la escuela Nº 7.707 lleve el nombre de María Fernanda Jindra. Es más que justo el reconocimiento para ella por su labor y un orgullo para mí poder estar anunciando esta escuela”.

“Durante 8 años, las escuelas en la Provincia prácticamente no han tenido ningún tipo de inversión, y nosotros desde 2019 venimos haciendo una inversión muy fuerte. El año pasado invertimos más de 700 millones en tratar de restablecer todos los establecimientos educativos de la provincia, ya que un deterioro no es de un día para el otro”, remarcó el mandatario provincial y resaltó: “en Puerto Madryn tenemos una inversión de obras en ejecución y a ejecutar proyectada para Puerto Madryn de 1.068 millones de pesos, que hoy vamos a estar invirtiendo y así en todas y cada una de las localidades de la provincia”.

“Estamos saliendo adelante”

Arcioni señaló que “el esfuerzo que hacemos es muy grande, hemos tenido un año muy difícil en el 2020, pero con esfuerzo, tenacidad, acompañamiento, entendimiento, actitud y honradez, más allá de los momentos de enojo por parte de algunos sectores que son entendibles, estamos saliendo adelante”.

“Mi agradecimiento a todos porque estamos logrando los acuerdos para poder saldar las deudas que tiene la provincia, y eso no lo podemos hacer solos sino con la compresión de la otra parte. Hoy es una realidad que prácticamente estamos consensuando con todos los sectores, nunca dejamos de ver cuáles son las necesidades de la provincia, aún en los peores momentos, siempre estuvimos invirtiendo”, expresó el mandatario y aclaró que “el dinero que es para obra pública, es para obra pública, no para destinarla a otra cosa, no nos abocamos solamente a estar atrás de lograr pagar los sueldos sino también saldar deudas con proveedores de la provincia, que teníamos de 900 millones de dólares hoy estamos alrededor de 600 millones”.

En otro pasaje de su discurso, Arcioni precisó que “en Puerto Madryn hemos inaugurado hace poco la ampliación del Storni, una inversión importantísima que hoy permite tener otro movimiento de buques de otros portes, de tener mayor movimiento en la industria, así en cada una de las localidades de toda la provincia”.

“Los ministros están recorriendo el territorio en forma permanente haciendo relevamiento, hoy están en la Comarca Andina; ahora el Ministro de infraestructura está saliendo también a recorrer Paso de Indios, otras localidades, ir haciendo relevamiento donde se invierte el dinero en infraestructura, sobre todo en infraestructura escolar”, repasó Arcioni.

“El sueño de Fernanda hoy se cumple”

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre resaltó que “sin ninguna duda invertir en educación es invertir en futuro, repasando hacia atrás los malos momentos que nos ha tocado atravesar, pero creo que hoy el horizonte avizora otros rumbos, donde empezamos a pensar que todo es posible y que la realidad nos marca que podemos empezar a brindar estas soluciones definitivas que necesitamos, especialmente en una ciudad como la nuestra con el crecimiento demográfico que ha tenido”.

Asimismo, el mandatario municipal señaló que “es muy importante poder llegar con estas obras a estos establecimientos educativos como son la N° 7.707 y la 7.726 en donde se ha venido trabajando con mucho esfuerzo y sacrificio para llevar adelante la tarea educativa, en el Barrio Pujol, una zona muy querida de Puerto Madryn”.

Sastre aprovechó la ocasión para recordar y homenajear a la ex directora de la institución N° 7.707 Fernanda Jindra, quien falleció hace poco tiempo, “se lo que soñó para que esta obra pueda ser realidad, y su sueño hoy se cumple, siendo ella parte del mismo. Es por eso que agradezco al Gobernador y todo su equipo”.

“Genera trabajo y fortalece el futuro educativo”

En tanto, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, no pudo asistir al acto por problemas de agenda, pero envió una carta en agradecimiento al Gobierno del Chubut. “La obra que hoy se licita genera trabajo y fortalece el futuro educativo de cada uno de los niños y niñas. Agradezco al Gobernador y al Gobierno de la Provincia por lograr la ejecución de la obra, porque tenemos gran cantidad de vecinos y vecinas que han transitado su educación en ese establecimiento, que en la actualidad tiene una matrícula de 232 alumnos”, puntualiza el documento.

Ofertas

En primer lugar, la escribana general de Gobierno, Soledad Ibáñez González, abrió el sobre de la única oferta presentada para la Licitación Pública 06/21, construcción de la Escuela Nivel Secundario N° 7707 de Puerto Madryn, cuyo presupuesto oficial es de $80.367.790,00 y contempla una ejecución de 540 días corridos. Para ello, la empresa CONARC Construcciones S.R.L, presentó una oferta de 98.151.805,87.

Seguidamente, se hizo lo propio con la Licitación Pública Nº 06/21 para la ampliación de la Escuela Nivel Secundario N° 7726 de Puerto Madryn por un monto oficial de $14.866.270,00 y una ejecución de 150 días corridos. Ingar S.R.L ofertó por la obra $18.515.025,20.

Por último, se abrieron los sobres la Licitación Pública 08/20 para la obra de ampliación, primera etapa, y refacción de la escuela nivel primario N° 194 de Lago Puelo, cuyo presupuesto oficial es de $ 22.129.720,00 y contempla 450 días corridos de ejecución.

La empresa Esquel Construcciones S.R.L. ofertó $38.093.825,40 y Construir S.A $33.464.942,80.