Arcioni presentó los alcances del proyecto de Ley de Reparación Histórica y llamó a todos los sectores a trabajar por Chubut

“Nadie sabe que la deuda histórica asciende a más de 17 mil millones de dólares, y por qué se originó”, remarcó el mandatario provincial y destacó que “me he propuesto ordenar la provincia, proyectándola a futuro”.

El gobernador Mariano Arcioni encabezó este miércoles la presentación del proyecto de Ley denominado “Fondo de Fortalecimiento Fiscal y Desarrollo del Chubut”, que fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación por la legisladora nacional Rosa Muñoz, con propuestas claras y contundentes respecto a los perjuicios que ha sufrido la provincia a lo largo de los últimos 30 años y cuyo objetivo es lograr su reparación histórica.

Al dirigirse a los presentes, el gobernador Arcioni señaló que “es un día histórico para todos nosotros, la presentación detallada con un revisionismo histórico impecable que requirió años de trabajo, con datos concretos, que alarman y preocupan a todos los chubutenses. Vemos cómo fue perjudicada la provincia y como Gobernador deseo mirar para adelante, reclamar lo que nos corresponde. Este es un proyecto que no es de un Gobierno ni de un partido político, es un proyecto de los chubutenses, independientemente de los colores políticos partidarios”.

“Me he propuesto ordenar la provincia, proyectar una provincia a futuro, no cortoplacista, es un camino muy largo para todos y seguramente para nosotros no tiene rédito político. Pero no me importa, yo asumí el compromiso de trabajar por nuestra querida provincia para que proyectemos a futuro, quiero igualdad para todas las localidades, como lo venimos haciendo”, remarcó el mandatario provincial.

A su vez recordó que “se caracterizó a la provincia del Chubut por la solidaridad y se nos ha dejado de lado. En 2016, siendo vicegobernador y presidente de la Honorable Legislatura del Chubut, elevamos al aquel entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, una Declaración en la que se instaba al Poder Ejecutivo Provincial para que se realizaran las gestiones con el fin de obtener la justa reparación histórica respecto de los fondos que le correspondían a Chubut por Ley Nacional 20.221 y que fueran cedidos por el Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales, pero no fuimos tenidos en cuenta”.

Deuda superior a los 17 mil millones de dólares

“Tomamos la decisión de trabajar en este proyecto serio y contundente, que sea en defensa de todos los chubutenses porque hemos escuchamos declaraciones a lo largo del tiempo hablando de la reparación histórica, pero nadie sabe que la deuda histórica asciende a más de 17 mil millones de dólares, y por qué se originó. Muy pocos saben de toda la historia de la provincia con lo que aportó e hizo con mucho sacrificio, y que lo vengan a arrebatar no es agradable”, sentenció.

Arcioni dijo ante los presentes que “no estamos hablando de estar en contra de un distrito, queremos discutir las propuestas. Nos hemos propuesto mirar una provincia a largo plazo, muchas veces se toman medidas políticamente correctas, pero políticas de Estado no se han tomado y estas son a largo plazo” y reprochó que “nadie se sienta a discutir los problemas de Chubut, muchos que tienen la obligación política pero no miran los intereses de los chubutenses sino sus intereses personales y así no funciona”.

Ausencias y Presencias

El primer mandatario provincial lamentó que autoridades públicas no hayan concurrido a dicha presentación: “Me duele que haya intendentes de localidades importantes que no hayan venido y no estén participando. Me duele profundamente que no haya legisladores nacionales, diputados y senadores, porque esto es lo que quiero discutir, inclusive he abierto las puertas de Casa de Gobierno para discutir muchísimos temas, y no he tenido respuestas”.

“No quiero más declamaciones, ni una provincia cortoplacista. Quiero una provincia digna, acá deberían estar todos, pero hay egoísmo, egocentrismo. Miremos para adelante, trabajemos juntos, hoy necesitamos más que nunca de todos de senadores, de todos los legisladores nacionales”, remarcó.

Añadió que “hoy el único voto que tenemos los chubutenses es el de Rosa Muñoz. Hoy tenemos que discutir cosas importantes como el presupuesto. Un diputado se debe al pueblo y un senador se debe a la provincia independientemente de los colores políticos”, manifestó el Gobernador.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes donde participaron el vicegobernador Ricardo Sastre, la diputada nacional Rosa Muñoz, los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Economía, Oscar Antonena; de Salud, Fabián Puratich; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Turismo, Néstor Garcia; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Hidrocarburos, Martín Cerdá; de Seguridad, Federico Massoni; de Desarrollo Social, Gustavo Hermida, y de Educación Florencia Perata. También estuvo presente la subsecretaria de Información Pública, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Vanesa Abril, y el consultor financiero y autor del proyecto, Daniel Ehnes, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes descentralizados, diputados provinciales, intendentes y jefes comunales.

Además contó con el acompañamiento del secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, el presidente de Petrominera, Héctor Millar, representantes del sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, del Sindicato de Empleados de Comercio, de la UOCRA, de la Asociación Bancaria, cámaras empresarias, e invitados especiales.

Igualdad de oportunidades

Arcioni indicó que “voy a seguir por el camino de la lucha, de la igualdad de oportunidades. Hemos pasado momentos durísimos pero estamos de pie mirando de frente. Es un momento histórico para Chubut porque no queda en un anuncio, sino en un proyecto que hoy está presentado, que venimos trabajando hace mucho tiempo, que no quisimos anunciarlo antes porque no falta el mal intencionado que diga que es por la campaña electoral. Insto a defender a la provincia porque es la única manera de progresar. No puede ser que tengamos falta de conectividad, que los trabajadores de la UOCRA pidan trabajo cuando tenemos la oportunidad de seguir creciendo y seguir siendo aún más solidarios”.

Sostuvo además que “yo creo en el federalismo, no me gusta le sistema unitario en absoluto, pero quiero un federalismo justo que se trabaje en el tiempo, no de asistencialismo por una cuestión electoral, lo rechazo. Nosotros queremos trabajo digno, igualdad en el acceso al bienestar, a las esperanza. Voy a seguir luchando y es lo que deseo para mi provincia”.

“Este es un proyecto de todos los chubutenses y que todos tenemos que aportar para tener la provincia que queremos, que todas las comunas tengan las mismas condiciones que las ciudades grandes, el futuro de poder desarrollarse. Entendamos de una vez por todas que quienes tenemos responsabilidades políticas debemos trabajar para el bienestar de 600 mil personas que están esperando la madurez política que tenemos que tener todos los que tenemos esta función”, completó el mandatario provincial.