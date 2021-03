De manera virtual, el mandatario provincial dirigió su mensaje inaugural al pueblo del Chubut.





En un año atípico por la pandemia de COVID-19, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, brindó su mensaje inaugural del 49º Período Ordinario de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial, desde el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno y en comunicación virtual con los legisladores, el arco político de los tres poderes del Estado y la comunidad.

En compañía del vicegobernador, Ricardo Sastre, el primer mandatario provincial brindó un fuerte discurso que apuntó a destacar el trabajo de la salud pública frente a la contingencia epidemiológica; la obra pública desarrollada; hizo hincapié en el desarrollo productivo al que apunta Chubut para los próximos 50 años; la renegociación de la deuda en dólares; el trabajo en el sector de la educación y el fuerte apoyo recibido por parte del Gobierno Nacional de la mano del presidente Alberto Fernández.

Asistieron, desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno, los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Salud, Fabián Puratich; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Seguridad, Federico Massoni; de Educación, Florencia Perata; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Gustavo Hermida, y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, y de Turismo, Néstor Garcia.

Discurso

Arcioni comenzó su discurso a las 11,17 horas haciendo referencia a las situaciones generadas durante el año 2020 a raíz dela pandemia de Covid 19 y las respuestas brindadas desde el sistema sanitario provincial.

Y ocho minutos más tarde pidió un minuto de silencio en homenaje y agradecimiento a todos los trabajadores del sistema sanitario.

“Abrazo a las familias de quienes nos han dejado, y en su memoria crece nuestro compromiso”, advirtió.

A lo largo de casi 90 minutos, el mandatario chubutense efectuó un pormenorizado detalle de las acciones gubernamentales ejecutadas durante el año pasado y dedicó la mayor extensión de sus palabras a la pandemia y las respuestas dadas desde el sistema de Salud.

El mandatario chubutense afirmó que, pese a las dificultades que provocó la pandemia de Covid 19, el Estado Provincial no se detuvo, continuaron obras en ejecución y se reactivaron otras y valoró la tarea desarrollada que permitió el lunes último comenzar el ciclo lectivo 2021.

Matriz Productiva

Otro de los aspectos destacados del discurso de Arcioni fue el dedicado a la diversificación de la matriz productiva y el desarrollo sostenible, proyectando el futuro de Chubut a 50 años y promoviendo “la cultura del trabajo, del empleo digno y la inclusión”.

“Nuestra Meseta se encuentra entre los lugares con mayor desigualdad de toda la Argentina”, expresó el gobernador del Chubut, quien describió que es “una de las regiones con menor densidad poblacional del país, y la única de la provincia del Chubut que ha perdido cantidad de habitantes durante los últimos 50 años”.

Reiteró el mandatario que para la concreción del proyecto de desarrollo productivo el agua no se toca, la Cordillera no se toca y no se usa cianuro.

“La producción se realizará respetando los principios ambientales y sociales, con trabajadores capacitados, proporcionando información ambiental de manera oportuna y adecuada, generando involucramiento y la participación de las comunidades locales”, aseguró.

“La Meseta merece su futuro, merece su oportunidad”, sintetizó Arcioni.

Reconstruir Chubut

Al inicio de su discurso, Arcioni expresó que durante la pandemia “no solo debimos adaptarnos a la virtualidad, sino que también nos vemos en la necesidad de recalibrar los valores y objetivos sobre los que vamos a reconstruir nuestra provincia, para atender las necesidades de la coyuntura, que son muchas, y para dejar un Chubut mejor, más justa y con más oportunidades para los que vendrán”.

“El primer mensaje que deseo compartirles es el de la importancia, de la responsabilidad y de la generosidad para salir adelante de la situación de emergencia sanitaria, económica y social que nos deja el COVID-19, pero también para construir el futuro que tanto deseamos”, remarcó.

Asimismo planteó que “con ese espíritu, quiero poner a disposición de todos ustedes el trabajo que hemos realizado durante el año tan difícil que pasó y contarles cuáles son las ideas y la propuestas que ya nos ocupan y que seguiremos impulsando y profundizando a lo largo del año”.

“Veníamos de un año muy difícil en materia económico-financiera, y como dije aquel 2 de marzo de 2020, no podemos permitir una sola pelea absurda, banal y egoísta, mientras haya un solo chubutense que la esté pasando mal. La gestión de este Gobernador y de sus Ministros, como así también de cada intendente, jefe comunal, legislador, concejal, y de cada uno de los que tenemos responsabilidad ante nuestros vecinos, debe siempre tener la actitud digna de estar al servicio de los chubutenses”, expresó.

Ejes de gestión

Arcioni resumió los ejes sobre los cuales se trabajó el año último y en ese marco mencionó el ordenamiento de las cuentas de la provincia y el reperfilamiento de la deuda internacional.

Destacó que ello posibilitó “una mejor administración de los recursos y una mayor proyección de bienestar”. Remarcó la situación de la pandemia obligó a “redoblar nuestros esfuerzos para manejar el microscopio al mismo tiempo y con igual pericia que el larga vista”.

También mencionó Arcioni “el avance de las obras estratégicas para el crecimiento y la calidad de vida de los y las chubutenses, muchas de las cuales habían estado postergadas”.

El tercer punto puesto de manifiesto por el mandatario entre los ejes mencionados fue la diversificación de la matriz productiva, junto al plan de desarrollo productivo de Chubut, que promueve “la creación de condiciones y oportunidades de crecimiento, integración, inclusión y trabajo, en un marco de sustentabilidad y cuidado de nuestros recursos”.–