Arcioni entregó el Registro Nacional de Culto a cinco instituciones religiosas de Chubut

“Cuando hablan de que el Estado debe correrse y dejar a los independientes, autónomos o empresarios dirigiendo los destinos de la población no es bueno. Acá el Estado está presente, acompañando una vocación de servicio, ese es el Estado que tenemos que defender” destacó el mandatario provincial, quien al finalizar su gestión habrá normalizado cerca de 30 instituciones.

El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, presidió este martes la entrega de los registros nacionales de Culto a instituciones religiosas de Puerto Madryn, Sarmiento, Rawson y Trelew.

El acto, coordinado por el Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Culto y Asociaciones Vecinales, tuvo lugar en el Parque Agrario de Puerto Madryn, y allí también estuvieron presentes el vicegobernador, Ricardo Sastre; el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el diputado provincial, Carlos Eliceche; el director provincial de Cultos y Asociaciones Civiles, Juan Silva; el secretario de Gobierno municipal, Martín Ebene, el director de Culto de Puerto Madryn, Saul Aillapán Torres; y el pastor Carlos Aro.

Además, asistieron representantes de las instituciones religiosas ‘Iglesia Evangélica Pentecostal Jesús es Vida’ y el ‘Ministerio Cristiano Argentino Puerta del Cielo’ de la ciudad portuaria; del ‘Ministerio Saeta a las Naciones’ de Trelew; de la ‘Iglesia Tiempo del Reino de Dios’ de Rawson y de la “Misión Iglesia Ministerio Apostólico y Profético Adonai’ de Sarmiento; junto a familias e invitados especiales.

El gobernador Mariano Arcioni manifestó en su discurso que “es un día de alegría, es el reconocimiento a todas las Iglesias, instituciones, es un nuevo nacer porque les va a traer derechos, pero ya hace tiempo vienen teniendo obligaciones con la sociedad que son impuestas por ustedes mismos, conteniendo a personas. Esa obligación más allá de la creencia, es la obligación de un ciudadano de bien que cree en su Dios, que puede transmitir esa contención para que el día de mañana sean el ejemplo de las futuras generaciones para que sean hombres y mujeres de bien”.

Reconocimiento, identidad, pertenencia, e identificación de las instituciones

“Mucho se habla del Estado, pero muchas veces las malas noticias son las que se replican y las buenas noticias no las dan. Hemos hecho un paralelismo de lo que venimos haciendo con las distintas instituciones, teníamos un compromiso asumido con el ministro Ayala que era el reconocimiento, la identidad, la pertenencia, la identificación de las instituciones, comprometiéndonos y haciendo el trabajo. Hoy tenemos incluso una Iglesia Mapuche-Tehuelche, poniendo todos los recursos a disposición”, remarcó Arcioni.

Estado presente

El mandatario provincial expresó que “en campaña lamentablemente escuchamos falsas promesas o cuestiones que quedan bien ante los oídos y cuando hablan de que el Estado debe correrse y dejar a los independientes, autónomos o empresarios a que dirijan los destinos de la población no es bueno. Acá el Estado está presente, acompañando una vocación de servicio, ese es el Estado que tenemos que defender”.

“El Estado está en cada uno de los rincones de la Provincia, pero hay unos pocos de un sector que no le presta atención a la parte de los suburbios de una ciudad, y son los que no irán ni ahí ni a pequeñas localidades del interior como lo hacemos nosotros o como lo hacen ustedes. Tenemos que fortalecer al Estado y no limitarlo; debe reconocer lo que hacen los pastores en forma silenciosa. Cuántos no se enteraron de la presencia que han tenido en la pandemia, que se puso como ejemplo, pero también lo hacen en el día a día al escuchar al vecino, contenerlo, ayudarlo con algo que es muy importante: la palabra de Dios”, completó el gobernador Arcioni.

Impronta de la gestión

Al dirigirse a los presentes, el vicegobernador destacó la importancia de “normalizar, regularizar y legalizar las instituciones para poder gestionar”.

“Como vecino no solo de Madryn, sino de la Provincia, quiero agradecerle al gobernador por todas las colaboraciones que ha hecho con las distintas instituciones. En los últimos diez años se registraron solamente 15 iglesias; al finalizar su mandato el gobernador va a terminar normalizando cerca de 30. Eso es una muestra clara de la impronta que le ha dado a su gestión, colaborando con instituciones de bien común” celebró Ricardo Sastre.

Por último, Sastre aseguró que “un pibe que entra a un club, o a una iglesia, es un pibe menos en la calle, y ustedes cumplen un rol fundamental facilitándonos las tareas a los gobernantes”, y en relación a uno de los últimos actos de la gestión, aseguró que “nosotros tenemos mucho para mostrar, que ha facilitado la vida de muchísimos jóvenes y de muchas personas que desde el Estado hemos acompañado a través de las instituciones. Desde el lugar en el que nos toque estar vamos a seguir trabajando para acompañarlos”.

Iglesia Mapuche-Tehuelche en Sierra Colorada

El director de Culto del Chubut, Juan Bautista Silva, agradeció al gobernador Arcioni “por mantener la mesa de enlace, la provincia del Chubut con Cancillería” y destacó la participación en el encuentro de “instituciones cuyos presidentes han registrado la firma para mandar a Registro Nacional de Cultos”.

Explicó que se trata de “una identificación de la Iglesia que significa tener distintos beneficios”, y en ese marco sostuvo que “gracias al Gobernador hemos podido recorrer toda la provincia asesorando a casi 900 pastores sobre cómo inscribir nuevas instituciones, nuevas filiales, cómo obtener la documentación para inscribirse en personería jurídica”.

Silva remarcó que “por primera vez va a tener el Registro Nacional de Culto una iglesia en Sierra Colorada Mapuche-Tehuelche que lleva 40 años funcionando. No tuvieron que viajar, entregaron toda la documentación de manera virtual y lo hicieron de forma gratuita. Cómo no estar agradecido”, expresó.

Finalmente, adelantó que “en los próximos 30, 40 días van a venir 15 carpetas más para entregar Registros Nacionales de Culto a otras instituciones” de la provincia.

“Un paso enorme”

Por su parte, el director de Culto de Puerto Madryn agradeció a los presentes e indicó que “este es un paso enorme, nos honra que las autoridades de la Provincia vengan a hacer un acto que tiene un valor enorme en la vida interna de una organización, de una Iglesia, para lograr contar con su documentación y ordenarse. Lo que hemos gestionado por mucho tiempo lo valoramos y tomamos, lo ponemos en valor porque entiendo que la vida de una Iglesia tiene proyección en el tiempo de esa manera”.

“Desde que la pastoral me propone como director de Culto en el Municipio se trabajó en varios temas. Si bien está en plena formación, trabajamos con mucho entusiasmo porque viene como respuesta ante la gran necesidad de las Iglesias Evangélicas que llevan su actividad en Puerto Madryn. Según las estimaciones tenemos solo un tercio de las más de 200 iglesias inscriptas, por ello el trabajo por hacer, en ese sentido agradecido por la confianza brindada”, manifestó Saúl Aillapán Torres.

A su turno, el pastor Carlos Aro agradeció “a Dios, que nos eligió y nos honra con este Ministerio que hoy se hace una realidad” y extendió su agradecimiento “a la gestión del Gobierno Provincial, a través del gobernador Arcioni, del ministro Ayala y de la Dirección de Culto, con quien hemos tenido largas charlas. Cada vez que fuimos a Rawson, Juan -Silva- nos atendió, orientó y ayudó para que esto hoy sea una realidad”. Asimismo, Aro agradeció a su familia y “a mis hermanos, que también fueron parte de esta historia, los llevo en mi corazón”.

