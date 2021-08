Arcioni encabezó la reunión del Directorio de la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut

Fue el primer encuentro con la participación de Leandro Cavaco como representante del Ejecutivo Provincial dentro de la Compañía.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó la primera reunión del Directorio de la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), con la presencia del representante del Ejecutivo Provincial, Leandro Cavaco, donde se avanzó en una agenda de trabajo en conjunto.

Participaron del encuentro realizado en Sala de Situación de Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; el presidente de la Compañía de Riego, Esteban Parra; el gerente general, Adrián Contreras; los productores miembros del Directorio, Julio Kresteff, Oscar Schischke, Adrián Vales, Ricardo Evans, Gilberto Hughes, María Palermo, Ariel Hughes, Marcelo Roberts y representantes del Instituto Provincial del Agua (IPA).

Primer encuentro

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia y representante del Ejecutivo Provincial en el Directorio del VIRCh, Leandro Cavaco, sostuvo que “acabamos de tener la primera reunión con el acompañamiento del Gobernador Arcioni, en donde abordamos el orden del día y avanzamos en el saneamiento de la Compañía que se viene cumpliendo con todo lo establecido generando confianza en los productores”.

“Ellos ven que hay una respuesta por parte del Estado y un intención muy seria y responsable en seguir avanzando en pos del desarrollo productivo de la Provincia, mirando a mediano y largo plazo, buscando trascender las gestiones y contribuyendo a lo que venimos impulsando con distintas herramientas a cambiar la matriz productiva de la provincia”, manifestó Cavaco.

Añadió que “esto se hace de la mano de los productores que son los que invierten constantemente, arriesgan y trabajan con mucha pasión, en cada uno de sus emprendimientos y creo que los resultados se están viendo y es muy importante que se siga trabajando y avanzando en ese sentido”.

Además, el funcionario explicó que “hace un año la Compañía no funcionaba, la discusión era si iba a haber agua o no en los canales cuando se acercaba la temporada de la cereza y ahora eso no se discute. Está funcionando y ya se largó el agua que está llegando a los campos de los productores y ahí se ve reflejado el avance y eso te lo pueden decir los productores que buscan la forma más eficiente de utilizar el recurso”.

Agenda de trabajo

El titular de la Compañía de Riego del VIRCh, Estaban Parra, sostuvo que “venimos regularizando institucionalmente y económicamente la entidad con el acompañamiento del Estado, que este año nos está acompañando con 45 millones de pesos de los cuales ya se hizo el depósito de las primeras dos cuotas y queda una de 15 millones de pesos para octubre”.

En cuanto al trabajo en conjunto, Parra señaló que “dentro de la agenda está un proyecto de Ley para resolver cuestiones que vienen hace mucho tiempo con respecto a la segunda etapa de infraestructura del sistema de riego y en función de esto discutir de donde se puede conseguir el financiamiento para las obras”.

Además, Parra explicó que “el VIRCh tenía originalmente 24 mil hectáreas pero hoy en producción están en el orden de 18 mil. A partir de esto, comenzaremos a trabajar luego de un pedido del IPA en el reempadronamiento de estas hectáreas. Esto sucedió porque el sistema urbano avanzó sobre el sistema de riego y hay muchas hectáreas que quedaron afuera, entonces debemos plantear y empezar a discutir con los municipios acerca de estas cuestiones y el uso del suelo porque si seguimos invadiendo la zona de riego estamos quitando producción a Chubut”.

Acompañamiento provincial

El productor Adrián Vales destacó el acompañamiento del Estado Provincial y manifestó que “el Gobernador se interiorizó sobre lo que pasa en el Valle y con respecto a la normalización de la Compañía de Riego que se está avanzando mejor de lo que se esperaba”, y señaló que “solo falta el convencimiento de los productores, ya que muchos piensan que es propiedad del Estado y no participan, y en definitiva termina afectando a la producción”.

Asimismo, Vales añadió que gracias a este ordenamiento que se llevó adelante “el Estado pudo hacer el aporte de dinero a la Compañía de forma más ordenada y fue algo que funcionó muy bien. Además se está gestionando un fideicomiso tenemos que presentar las necesidades para créditos a tasa subsidiada”.