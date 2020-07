Antín: “Hace tres años que gobierna Mariano Arcioni”

El Diputado Provincial salió a cruzar al Intendente de Comodoro, que apuntó contra Sastre y Maderna por la situación de la Provincia. “Es irrisorio lo que plantea Luque” dijo el legislador, y admitió que “se refiere al Vicegobernador de la época en que este era Intendente de Madryn. Puede venir a la ciudad y ver lo que dejó la gestión de Ricardo”.

El Diputado Provincial Miguel Antín, señaló en las últimas horas que “las declaraciones de Luque (intendente de Comodoro) son irrisorias. La verdad es que no sabemos si fabula así todo el tiempo, pero la realidad es que nada más alejado de la verdad en lo que dice”.

Luque dijo que la situación de la Provincia obedece a años anteriores, y los relacionó con los, en aquel momento, intendentes de Trelew y Madryn, Adrián Maderna y Ricardo Sastre.

“Luque habla de los endeudamientos de la Provincia y de la situación que se atraviesa y busca culpables, cuando en realidad, el Gobernador de los últimos tres años, siempre fue el mismo. Arcioni se hizo cargo de Chubut a finales de 2017, y desde ahí hasta acá, la situación no solo no cambió, sino que se profundizó”, dice Antín.

Además, el legislador provincial señala que “como si esto fuera poco, al margen de sus tres años como Gobernador, Arcioni era antes el Vice y Presidente de la Legislatura, donde se aprobaron endeudamientos que hoy estamos pagando todos. Quizás el Gobernador lo que requiere es que nosotros vayamos y aprobemos un cheque en blanco, solo por el hecho de ser oficialistas, y nosotros no vamos a prestarnos a eso, mucho menos si en el medio salen declaraciones como las del Intendente de Comodoro, que solo busca culpables”.

Y agregó “habla de Ricardo Sastre de cuando este llevaba adelante sus gestiones como Intendente de Madryn. Que venga a la ciudad y vea qué tipo de gestión dejó Ricardo. Su hermano se hizo cargo de una Intendencia que tiene los números ordenados y cumple con sus compromisos. En lugar de buscar culpables, o intentar ser defensor de las malas políticas que se han llevado a cabo, bien podría interiorizarse de lo que se hizo acá, y hablar con fundamentos”.

Por último, Antín admitió que “nosotros llegamos a la Legislatura por el voto de la gente, somos Diputados, y no vamos a sortear el futuro de la provincia para que la gente siga pasándola mal a futuro. No se trata de aprobar todo lo que envía el Ejecutivo a ojos cerrados, eso no es responsabilidad y Luque lo sabe. La gente hoy la pasa mal, no tomaremos decisiones que profundicen ese problema en el futuro para que el pueblo de Chubut siga intentando lograr una normalidad. Trabajamos pensando en los vecinos, y lo seguiremos haciendo, pero no a costa de lo que sea”, cerró.