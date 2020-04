En Chubut no rige más la limitación de circulación por DNI

Fuente: Facebook Estudio Jurídico Abogados Puerto Madryn Chubut

Todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad provincial en relación al COVID19 fueron derogadas, a través de un fallo de fecha 20 de abril de 2020 de la Jueza de Garantías, que fue emitido a raíz de un Habeas Corpus preventivo y colectivo, presentado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación

El fallo de la jueza, advierte la gravedad institucional a partir de la presentación de organismos de DDHH que dan cuenta de una serie de irregularidades, excesos y abusos cometidos en oportunidades de efectuar un excesivo control por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia.Señaló que se ha perdido de vista cual era la finalidad del objetivo, que era evitar la propagación del virus.Cuidar la salud durante la pandemia, implica el esfuerzo mancomunado de todos y aun más de los funcionarios públicos que deben velar por la salud y seguridad de las personas, quienes, en su acción de combatir la pandemia, no pueden perder de vista las funciones que tienen cada agente para uno de los funcionarios

Por otro lado, ciertas cuestiones de fondo marcadas en el Habeas Corpus presentado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como ser abusos, apremios, vejaciones, y conductas que encuadran en calificaciones penales, escapan al ámbito de investigación que debe tomar la jueza, y son competencia exclusiva del ministerio público fiscal.No obstante ello, se han puesto en conocimiento hechos de relevancia y trascendencia graves que implican pautas de alarma, generando la intervención de organismos de DDHH que estarán sujetos a posterior investigación.

Por su parte, el Gobierno de Chubut, tomando aceptación de lo señalado por la jueza, adopta una posición de compromiso con respecto al camino que se llevará adelante.

El fallo, destaca que si bien existen ciudadanos que no se encuentran predispuestos al cumplimiento de las medidas de prevención, ello no puede justificar de ninguna manera, el forzamiento de ese cumplimiento a las normas, de manera extrema, como se ha venido haciendo.En consecuencia el Gob. ha decidido tomar un nuevo camino, firmando un nuevo (proyecto de) decreto en la fecha de hoy 20 de abril.

Por lo pronto, hasta que se cumpla con los requisitos formales (publicación, firma) del decreto nuevo, se ordenó en el fallo de la fecha, la derogación y cese inmediato de las resoluciones emitidas por el ministerio de seguridad de la provincia en el marco de la pandemia.

El art. 5 del decreto firmado en la fecha, establece que «deróguese a partir del día de la fecha la totalidad de las resoluciones que el ministerio de seguridad de la provincia dictara con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y la emergencia sanitaria dispuesta en consecuencia»

-Asimismo, se ordenó que deberá aplicarse el protocolo dictado por el Ministerio de Seguridad de la NAción de fecha 25 de Marzo, el que claramente establece en sus puntos qué puede hacer el personal de policial y fuerzas de seguridad deben y no deben hacer, a saber; Las fuerzas policiales y de seguridad;

«…No podrán alejarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza, esto es legalidad, necesidad proporcionalidad y progresividad.-

No podrán realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas que se encuentren en la vía pública recordando que el abordaje debe ser personal.- No podrán proceder a la detención de manera compulsiva sin antes recabar los motivos por los cuales la persona se encuentre fuera del domicilio- No podrán realizar detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial competente-

No podrán realizar traslados a comisarias o dependencias de las fuerzas de seguridad isn intervención de autoridad judicial.Éste protocolo es al que ha adherido el ministerio de seguridad de la provincia de Chubut asumiendo el compromiso de trabajar en conjunto para atravesar la crisis de forma ajustada a derecho y en protección de la salud y seguridad de los ciudadanos.