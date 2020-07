Alerta en la región ante posibles nuevas barreras sanitarias ‘Covid-free’ en el comercio internacional de alimentos

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) junto al Grupo de Países Productores del Sur (GPS) organizaron el seminario internacional “Alimentos seguros en el comercio mundial frente a un escenario de profundización de barreras no arancelarias”. El evento fue apoyado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales), en conjunto con Corteva Agriscience y el IPCVA (Instituto para la Promoción de Carne Vacuna Argentina) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.El seminario contó con las ponencias, entre otros, de Manuel Otero, Director General del IICA, el Presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras, y el Secretario de Agricultura de Argentina, Julián Echazarreta, además de representantes del sector público y privado de los principales países de América Latina y el Caribe.En la reunión quedó explicitada la preocupación que existe en los países latinoamericanos productores de alimentos respecto al acceso de sus productos a los principales mercados globales y sobre todo en las demandas que China pueda imponer en el futuro próximo.En el seminario se expresaron los principales actores que actúan en los segmentos de exportación e importación de productos alimenticios. También se identificaron intereses comunes en la región, que abarcan desde el sector exportador a los representantes de los distintos organismos públicos, encontrando un consenso para actuar de forma coordinada en la región.“Una preocupación que tenemos es la aparición de nuevos requisitos que está tratando de imponer China, por ahora de manera privada”, mencionó Gustavo Idígoras, presidente de CIARA – CEC. “Los pedidos de embarques ‘covid free’ son absolutamente injustificados desde el punto de vista sanitario”, apuntó.“Esto nos parece un principio precautorio, un ejercicio excesivo e ilimitado, que puede generar inconvenientes y costos extra (como en el caso de las carnes, de testeo por embarque), que nos parece que son inaplicables, y no están justificados por la ciencia. Esto generará nuevas barreras al comercio que deberíamos, en forma conjunta, tratar de trabajarlas desde un punto de vista regional”, sugirió Idígoras.“Nos encontramos con este requisito diez días atrás y la causa fue el rebrote en Beijing. Por ahora, los compradores son los que piden garantías, no el Gobierno de China. Los importadores nos indican que se los han transmitido desde el Gobierno chino pero no está escrita todavía ninguna regla”, agregó Idígoras. También informó estar manteniendo reuniones con las cámaras de exportadores de Estados Unidos y Brasil para acordar la forma de proceder en estos casos. “Expusimos por escrito que no es un requisito con justificación sanitaria. Se trata de un caso ejemplar a los efectos de otros posibles requisitos en los próximos meses, que claramente son de cumplimiento imposible”, indicó. Sabine Papendieck, del grupo GPS, destacó que “para América Latina y el Caribe resulta primordial mantener un comercio de alimentos vivo y fluido, ya que no existe otra alternativa desde el punto de vista productivo, comercial y fiscal que desarrollar una política agroexportadora agresiva”. Caio Rocha, Representante del IICA en Argentina, marcó la importancia de avanzar en una agenda común, discutiendo los procesos de producción de alimentos de manera conjunta. “Se debe debatir el impacto desde el punto de vista sanitario, desde el campo hasta el embarque en el puerto”, mencionó. Por otro lado, enfatizó que para avanzar en una agenda sanitaria es necesario el debate entre los sectores públicos y privados. “Es momento de juntar a quienes producen con quienes elaboran las regulaciones, teniendo en cuenta la demanda de los consumidores, para producir de manera más eficiente a nivel regional”, explicó.A su turno, Manuel Otero, Director General del IICA, destacó el rol de la agricultura post pandemia: “Luego de que pase todo esto, va a emerger una agricultura en la que el peso relativo de las dimensiones sociales, pero especialmente lo ambiental, será cada vez más importante”, afirmó.“Nosotros como continente, y sobre todo el Cono Sur, si queremos seguir manteniéndonos como principales abastecedores de alimentos al mundo, tendremos que asumir un rol activo en los foros internacionales para defender la validez de nuestro modelo productivo y tratar de impedir que esas exigencias se transformen en una nueva generación de barreras no arancelarias”, pidió Otero. Juan Usandivaras, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, destacó la importancia de las exportaciones agroalimentarias para el país, las cuales representan el 43% sobre el total exportado. “Lo que viene ocurriendo en materia de exigencias sanitarias en el comercio, algo que seguramente se va a agudizar, es decisivo para nuestro futuro exportador”, expresó.También recordó que «la pandemia precipitó el uso de tecnologías digitales y del comercio electrónico. Y muchas adaptaciones se terminaron haciendo de urgencia, tanto de procesos documentales como operativos. Además, la pandemia agudizó la preocupación de la sociedad por la salud y la calidad e inocuidad de los alimentos. Hoy la presión de los Gobiernos y los consumidores nos obliga a acelerar los procesos de certificación de inocuidad y calidad agroalimentaria. Y a favorecer nuestra respuesta a los requerimientos de los mercados internacionales”.