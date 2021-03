Aguilar recorrió el puerto de Rawson junto al subsecretario de Pesca de Nación

En la oportunidad, el titular del área de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, ponderó los volúmenes de captura de la zafra pesquera: “Cerramos una temporada en plena pandemia con números casi normales”.

El secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, recorrió este jueves, junto al subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, el representante del Poder Ejecutivo nacional, Carlos Lasta, y representantes de las provincias en el Consejo Federal Pesquero, las distintas instalaciones que conforman el Puerto de Rawson.

Participaron de la misma el subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rawson, Eduardo Varela, el presidente de Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), Gustavo González, y el armador Giuliano Vestuti (CAFACH), Carlos Cantu –secretario de Pesca de Tierrra del Fuego-, y el Prefecto Juan Pablo Squarzon, jefe interino de Prefectura Naval Argentina en Rawson, entre otros funcionarios.

Allí, Aguilar sostuvo que “al cierre de la temporada tenemos el privilegio recibir al Consejo Federal Pesquero en pleno -salvo la representante por Santa Cruz que le acaba de dar COVID19 positivo-. Siempre nos es un grato tener la presencia de funcionarios nacionales”, y puso de relieve que Carlos Liberman “es antiguo representante ante el Consejo por la provincia de Santa Cruz”.

“Es una persona que conoce al sector de la pesca desde hace muchísimo tiempo; y la verdad que es un alivio contar con un patagónico que presida este Consejo”, expresó.

Divisas para el país

“Hoy con el poder de captura que tiene la flota de la provincia de Chubut, siempre nos encontramos como ‘pidiendo pista y terminando en el podio, siempre’; cerrando una zafra –que si bien no tenemos números redondos-, con 65 mil toneladas de captura entre los dos muelles, el ‘chico’ y el ‘grande’ para la Flota Amarilla. Es decir que, cerramos una temporada en plena pandemia con números casi normales. Todo un éxito; con una de las flotas más modernas del país, y desde el Gobierno seguimos haciendo hincapié en lograr en algún momento -si todo sale bien- en ser la número uno en capturas”.

“Para una flota de este tamaño y este puerto que depende de un montón de variables –tales como el clima y las mareas-; este número es de suma importancia, porque colabora con los ingresos -en términos de divisas- que se generan para nuestro país”, destacó el funcionario.

Obra de ampliación

Por otra parte, Aguilar sostuvo que la ampliación proyectada le otorgará al Puerto de Rawson otra operatividad: “Si logramos esta ampliación de 50 metros en los tiempos estipulados, el puerto estaría dando más o menos un 30% de operatividad, y así hacerlo aún más competitivo”, y citó como ejemplo la ampliación del Sitio 2 del Muelle Storni en Puerto Madryn que consiguió un 33% más de operatividad para la descarga de pescado.

Con relación a la reunión plenaria del Consejo Federal Pesquero de este viernes en Puerto Madryn, Aguilera señaló que “siempre Chubut ha puesto un pie en el Consejo planteando la defensa de los reembolsos por puertos patagónicos, como el gobernador Mariano Arcioni incansablemente plantea recuperarlos, porque hace que nuestros nuestros puertos sean más competitivos”.

Y recordó que “los puertos de Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn son operativos para la ‘flota roja’ que va a arrancar próximamente su zafra en aguas nacionales, con lo cual Chubut sigue siendo muy importante en el contexto de la pesca nacional”.

Por su parte, Liberman expresó que “se trata de una visita que en el año pasado no pudimos cumplir por las limitaciones al transporte aéreo y hoy lo pudimos hacer realidad, con el Consejo Federal Pesquero en pleno. Hace 15 días lo pudimos hacer en Puerto Deseado (Provincia de Santa Cruz), hoy estamos en Rawson y mañana en Puerto Madryn. En particular, el Puerto de Rawson está cerrando una zafra excelente, me llevo una buena imagen, dado que -en el marco atípico y complejo de una pandemia- tiene una muy buena carga de capturas, con números normales y alentadores”.

En este sentido, el subsecretario de Pesca de la Nación indicó que “se sostiene la productividad, el trabajo a bordo, el trabajo en plantas, las exportaciones, toda la cadena productiva con todos los protocolos y la salud de la gente, todo ello es para reconocer. Es para destacar el trabajo de la marinería, gremios y de las empresas del sector, en un trabajo sincronizado con el Gobierno Provincial, local, y con Prefectura Nacional”.