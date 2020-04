Actualización de REPORTE DIARIO de SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CORONAVIRUS.

Situación epidemiológica provincial. Etapa de Contención. En la provincia del Chubut se ha confirmado el primer caso de COVID19 en fecha 14 de abril de 2020.

Previamente se reportaron 2 casos confirmados fuera de la provincia (uno en CABA y otro en Pcia de Buenos Aires) de los cuales uno falleció. A la fecha en los alertas provinciales del Sistema Nacional de Vigilancia No se han reportado casos nuevos correspondientes a la provincia del Chubut. A partir del reporte nacional vespertino del día de hoy, se informa 1 caso nuevo, que podría corresponder a un nuevo caso de ciudadano chubutense diagnosticado fuera de la provincia. Estamos verificando la información. Por otra parte, continúa la investigación epidemiológica del primer Caso Confirmado de la provincia, de donde surge en la primera etapa de los estudios de laboratorio, que las muestras procesadas de los Contactos Estrechos son NO DETECTABLES (Negativos), salvo una de ellas que presenta la Primera PCR detectable, y aguardamos la prueba confirmatoria. Esta información, no se reporta al Sistema de vigilancia hasta que no se finaliza el proceso diagnóstico final, por lo cual no se corresponde con la información publicada en el reporte nacional. Ampliaremos, en el reporte diario de mañana. www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario