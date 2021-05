Abre la inscripción para el curso de Informantes Turísticos 2021

Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos podrán anotarse desde el lunes 31 de mayo. La capacitación comienza el 14 de junio, será de manera virtual y con cupos limitados

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Dirección de Atención al Visitante, abre las inscripciones para una nueva edición del Curso de Informantes Turísticos.

Los interesados pueden anotarse hasta el 11 de junio o solicitar información vía mail a bvaccaro@madryn.gob.ar. La capacitación será completamente virtual (por plataforma Zoom), comenzará el lunes 14 de junio y se desarrollarán con tres encuentros semanales: lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas.

Es gratuito y orientado a estudiantes terciarios o universitarios de carreras turísticas o afines en distintos espacios educativos presenciales o virtuales. Quienes participen serán incluidos en una base de datos del personal capacitado disponible para hoteles, agencias de viajes y restaurantes de la zona. También para realizar pasantías en la Dirección de Atención al Visitante de la Secretaría de Turismo Municipal cuando se considere necesario.

REQUISITOS

Tener entre 18 y 27 años, conocimientos de idioma inglés u otros, como así también de Informática / Redes Sociales (ambos excluyentes) y estar cursando Estudios Terciarios / Universitarios del ámbito turístico o afines (Universidades, Institutos de Idiomas, CFP, otros).

A partir de esta edición, a través del Curso de Informantes Turísticos, la Secretaría de Turismo Municipal brindará diferentes homenajes a pioneros de la actividad turística en Puerto Madryn.

En esta primera edición de reconocimientos, el curso llevará el nombre de “Mariano Malevo Medina”, quien participó del nacimiento de las actividades submarinas en la ciudad de Puerto Madryn y es referente en una de las actividades reconocidas mundialmente por los visitantes como lo es el buceo en el Golfo Nuevo.

“La consigna es capacitar a los jóvenes de Puerto Madryn que cuentan con una orientación en turismo en sus carreras o cursos realizados y prepararlos para un nuevo contexto de la actividad turística no sólo de la ciudad sino del país y del mundo a partir de la realidad sanitaria que venimos transitando desde el año pasado a consecuencia del Covid 19”, destacó Marcos Grosso, Secretario de Turismo Municipal.

Además remarcó el acompañamiento del Intendente Gustavo Sastre para continuar con este curso a pesar de no poder realizarse nuevamente en forma presencial. “Como sucedió en 2020, buscamos adaptarnos a esta nueva realidad que vivimos por medio de otros formatos. El primer curso hecho en su totalidad en formato virtual fue un éxito y no dudamos de que esta edición también lo será porque los jóvenes están expectantes para capacitarse constantemente de cara a un primer trabajo o bien iniciar su carrera laboral de aquello que han elegido para estudiar, es el caso de las personas que están estudiando alguna carrera relacionada con el turismo. A partir de junio a través de plataformas digitales continuaremos con este curso para no dejar de lado una edición más de la capacitación que es reconocida no sólo por los distintos destinos turísticos de Chubut sino también del país, que han destacado la metodología, el temario y los profesionales que lo dictan año a año”, agregó.

Es importante recordar que se dictarán charlas relacionadas con distintos tópicos como atención al cliente, áreas naturales, atractivos turísticos, historia y charlas comarcales, entre otros temas. Además, los participantes recibirán la capacitación necesaria para la atención al visitante en los centros de informes. El objetivo será garantizar la cadena de valor en el servicio de recepción y atención a los turistas y visitantes.