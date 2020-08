«A UYO se le cayó la careta, gastan ochocientos mil pesos de publicidad y tiene 2.000 millones de deuda»

El concejal del partido Justicialista y del Frente de Todos, Federico Garitano, se refirió a los aumentos de Servicoop en la última sesión del Concejo Deliberante.

“A Unidos y Organizados se le ha caído la careta, manejan la caja más importante de la ciudad y muy suelto de cuerpo el presidente Barquin nos manifestó que gastan 800 mil pesos por mes de pauta publicitaria. Entonces ese papel de víctimas y pobrecitos ya no les queda. Asuman las responsabilidades les faltan 2000 millones de pesos a la cooperativa que maneja Unidos y Organizados” – señaló durante la hora de preferencias el concejal justicialista Federico Garitano.

Se le cayó la careta a Unidos y Organizados, arreglaron con Chubut al Frente para las elecciones en Servicoop, arreglaron con el justicialismo para las últimas elecciones y no tengo dudas que pueden arreglar con el macrismo en las próximas elecciones en la ciudad”.

“Claro que van para donde sopla el viento y están desesperados por conservar los espacios de poder. Su incapacidad los está haciendo quedar expuestos. Son los que manejan el mayor poder económico de la ciudad, transan con cualquiera que se les acerca. Son lo peor de la política madrynense” – expresó el edil

HAN HECHO DE LA MENTIRA UNA FORMA DE HACER POLÍTICA

“Quiero manifestar, como la mayoría de la comunidad de Puerto Madryn, la preocupación por la situación de Servicoop. Me permito leer una propaganda de la lista roja 10 de Unidos y Organizados «10 razones para votar a la lista roja» donde en el primer punto expresan transparencia en la facturación de Servicoop. y hoy nos encontramos los madrynenses con la facturación más turbia de la historia de la cooperativa eléctrica de Puerto Madryn”.

“Hoy nos encontramos con la peor administración en lo económico y con un Consejo de administración que falta permanentemente a la verdad. No solamente en la campaña para acceder a conducir la cooperativa, sino que, en el pedido de informe que hico el Frente de Todos, el pasado 16 de abril, preguntamos qué relación laboral tenían algunas personas, militantes de Unidos y Organizados y que estaban cobrando un sueldo a través del Consejo de administración. Allí nos contestaron que no tenían ningún vínculo con Servicoop. Pero hace pocas semanas aparecieron en las redes sociales los contratos de estas personas. El presidente nos dijo que era porque el 30 de abril ya los habían echado, que nos iban a mostrar las bajas de los contratos, pero aún no lo sabemos. Son contratos de sesenta mil pesos de gente que no sabemos que hacían en la Cooperativa y si sabemos que todos los meses se llevaban la plata los socios”.

“Yo me permito desconfiar, por las mentiras a la hora de hacer campaña y las mentiras al contestar los pedidos de informes. Uno escuchaba por ahí a una colega concejal diciendo que la información estaba en el Concejo Deliberante pero no se toman el trabajo de leer. La verdad que esa información que viene de un sector que ha hecho de la mentira una forma de hacer política y de ocupar espacios políticos es difícil de creer. También me permito desconfiar de que van a refacturar , que fue una promesa que hizo el presidente en el Concejo Deliberante pero que aún no ha ocurrido. Me permito también desconfiar de la certeza que tiene el presidente de Servicoop de que está bien facturado.

La verdad es que pensé que en diciembre la derecha había perdido terreno y que, en Puerto Madryn, los que estaban cercanos a las ideas del general Perón y al proyecto nacional y popular, estaban em el gobierno municipal y en el de la Cooperativa”.

“Pero se van cayendo las caretas. La derecha es insensible, la derecha hoy gobierna la Cooperativa, la derecha le manda a una jubilada que gana 30 mil pesos una factura de 26 mil. Y sin despeinarse le dicen está bien hecha la factura, pero si querés págala en cuotas hasta noviembre”.

“Y saben que?. Sino hubieran venido al Concejo Deliberante los vecinos y los delegados, esa vecina y otros tantos más, tendrían que haber puesto su tarjeta de crédito y dejar de comer para pagarle la boleta a esta gente que está administrando pésimamente. Para que otros militantes puedan seguir cobrando esos contratos, esos militantes que hacen videos truchos por las redes sociales”.

“La derecha es como el tero grita en un lado y pone los huevos en el otro. Salen a decir que el Ejecutivo quiere privatizar la cooperativa pero, mientras tanto, la endeudamos en 2000 millones de pesos en menos de 2 años. ¿Entonces, quien está tratando de privatizar Servicoop? Yo desconfío como desconfían la mayoría de los madrynenses”.

“Hay algo que me toca muy de cerca. Entiendo que Unidos y Organizados está muy lejos de las ideas del peronismo, que tengan algún encono con el justicialismo y por eso entiendo la boleta que recibimos. El Consejo de Localidad del Partido Justicialista de Puerto Madryn que cerró sus puertas el 16 de marzo, que no volvimos a abrir y que tenemos todas las luces apagadas. Esto echa por tierra la teoría de la acumulación de consumos. En nuestra sede no se acumularon consumos, porque respetamos a rajatabla el aislamiento. Abrimos una sola vez para homenajear al General Perón y prendimos solo las luces de adelante. Este mes de 4000 pesos que pagábamos habitualmente, nos vinieron 23 mil pesos. Es imposible que hayamos consumido más”.

“Entonces esta teoría yo creo que es otra mentira de Unidos y Organizados. Otra mentira de este grupo que ha llegado a la cooperativa para cobrar un sueldo y a meter a sus amigos y darles contratos. Que ha llegado a la cooperativa a abusar de los socios. Que no tiene ningún miramiento para cobrarle cualquier cosa a cualquier persona, que le da lo mismo si es una jubilada de 83 años, un comerciante o un Partido político. Yo nos les creo nada. Y hoy cuando leí en la página 15 del diario Jornada que había vecinos que los había denunciado penalmente me pareció muy bien. ¿Saben que sentí? Que yo como representante del pueblo también tendría que haber hecho una denuncia penal. Los felicito, porque eso es lo que está pasando en Servicoop, hay una administración fraudulenta”.

LA SÍNDICO DE SERVICOOP NO CUMPLE CON SU TRABAJO

“En este marco, voy a presentar un proyecto para comunicar a la Síndico de Servicoop que este Concejo Deliberante considera que no está cumpliendo con algunas de sus misiones y funciones a la hora de velar porque el Concejo de Administración de la Cooperativa cumpla con la ley. Esta señora no nos quiso dar explicaciones a nosotros, aunque seamos socios. Ni a los delegados que la convocaron por nota y otra vez les falló. Esos delegados son los que ponen la cara. Porque en la factura figuran su nombre y los vecinos les golpean la puerta de su casa para decirle mire lo que me vino de luz y el no tiene respuestas para darle por que ella no se las da, pese a que es una de sus funciones”.

“Este proyecto es para que la Síndico cumpla con su trabajo, para que el Consejo de Administración cumpla la ley y el estatuto. Si ustedes miran su boleta de Servicoop va a observar que tiene un ítem que dice “Tasa de Deuda”, es un ítem bastante elevado incluso en los papeles que trajeron las autoridades hablaban de una recaudación de 46 millones de pesos de este ítem”.

Esos 46 millones de acuerdo a la ordenanza (N° 8985), que tiene fuerza de ley y es responsabilidad de la síndico hacer que se cumpla. Lamentablemente esto no se está cumpliendo, si miran su factura en ningún lado dice cuanto se le debe a la AFIP ni a CAMMESA, ni que se hizo con la plata recaudada por la tasa de deuda. Esto es responsabilidad de la síndico, la señora Sánchez Egle. Que me hace acordar al macrismo, a Laura Alonso, porque tiene el rol de controlar y nunca encuentra ningún incumplimiento de la ley. Bueno, aquí tiene uno”.

“Nosotros entendemos a los vecinos que nos dicen: deroguen esa Ordenanza porque no la están cumpliendo. Y sería justo, pero también entendemos la situación de la Cooperativa y entendemos el déficit que tiene, que es su responsabilidad porque aumentaron la deuda varias veces, pero si deja de recaudar va a perjudicar a los trabajadores. Por suerte tenemos unos trabajadores que están llevando adelante los servicios dentro de la Cooperativa a pesar de esta pésima administración así que aprovecho este momento para agradecerles”.

DEROGAR LA RESOLUCIÓN 366/18

“Hay otra cuestión que me parece también viene del macrismo que es la resolución 366/18 que es un ítem que tenía que ver con que Caputo y los amigos de Macri ganen plata. En el caso del ejemplo de la factura del Partido Justicialista ese ítem asciende a 10.000 pesos. Vamos a presentar un proyecto de comunicación a la Secretaría de Energía de Nación que este Concejo Deliberante considera necesario se revise con urgencia y/o se derogue la Resolución 366/18 de esta misma repartición”. Seguramente los concejales que acompañan a esta derecha que hoy gobierna a Servicoop van a estar en contra, pero nosotros entendemos que esta resolución debe ser derogada”.