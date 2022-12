A partir del 2023, UTN Chubut contará con carreras a distancia

Con una modalidad 100 por ciento on line, brindarán a los/as interesados/as, dos licenciaturas y tres tecnicaturas universitarias.

La Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh), en conjunto con otras regionales, comenzará a dictar, a partir del 2023, carreras universitarias a distancia y 100% on line.

Las carreras que estarán disponibles son:

Licenciatura en Administración de Empresas: se propone formar profesionales capaces de llevar a una empresa, de institución pública o privada, a lograr sus metas con calidad profesional y competencias para enfrentar los desafíos diarios de las organizaciones.

Licenciatura en Tecnología Educativa: este ciclo de licenciatura fue desarrollado como una oferta académica superadora para profesionales que quieren capacitarse para elaborar, desarrollar y evaluar con éxito proyectos de Tecnología Educativa en el contexto de las instituciones educativas y universitarias, integrando las Tecnologías de la Información a sus prácticas pedagógicas.

Como requisitos para esta Licenciatura, se establece serprofesor, otorgado por Instituciones de Nivel Superior reconocidas, públicas o privadas, con planes de estudio de 2 (dos) años y medio o más de duración y con una carga horaria no menor a 1600 hs reloj. Profesor de Educación Secundaria para la modalidad Técnico Profesional otorgado por instituciones de nivel superior reconocidas, públicas o privadas con Res. CFE 63/08 y Res. CFE 74/08. Técnico Superior en áreas referidas al manejo de tecnologías (Analista universitario de Sistemas, Técnico Universitario en electrónica, Técnico Superior en Sistemas informáticos, Técnico Superior en tecnologías de la información o análogos), con planes de estudio de una duración no inferior a 2 (dos) años y medio y una carga mínima no menor a 1600 horas reloj, otorgados por instituciones de nivel superior reconocidas, públicas o privadas.

Por otra parte, se suman tres tecnicaturas:

Tecnicatura Universitaria en Administración: fue desarrollada como una propuesta sobresaliente de formación superior, que permite a los estudiantes entender en detalle cómo funcionan las organizaciones modernas y convertirse en profesionales capaces de brindar soluciones creativas a innovadoras, agregando valor a las instituciones en las que se desempeñen.

Tecnicatura Universitaria en Gestión Aeronáutica: el objetivo es formar profesionales capaces de desempeñarse en las áreas de administración, comercialización, recursos humanos, calidad y otras relacionadas con la gestión de organizaciones de la industria aerocomercial y aeroportuaria, desde una visión del negocio y de la gestión en su conjunto.

Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo: esta tecnicatura fue desarrollada para brindar una alternativa académica de primer nivel a personas interesadas en desempeñarse profesionalmente en el área de la higiene y seguridad laboral.

Permite adquirir las herramientas para evaluar y controlar situaciones inherentes a riesgos de contaminación química, biológica, radioactiva y otros riesgos del trabajo.

En todos los casos, esta oferta académica contempla el uso del campus virtual disponible 24hs del día, Material de estudio online, Clases en tiempo real, Foros de discusión con docentes y pares, Acompañamiento docente constante y Diploma Universitario UTN.

Para obtener mayor información sobre las carreras y su modalidad de desarrollo e inscripciones, visitar: https://frch.utn.centrodeelearning.com/, al email: consorcios@frch.utn.edu.ar