Torres: “Hoy nos unimos todos para recuperar el orden en Trelew y terminar con la delincuencia en la provincia”

Así lo expresó el mandatario chubutense, tras anunciar la inmediata puesta en marcha del Comando Unificado de Seguridad en toda la zona del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh). Dicha medida fue oficializada este jueves por el Ministerio de Seguridad de la Nación y contempla la intervención conjunta de fuerzas provinciales y nacionales para hacer frente a la creciente ola de delitos registrada en Trelew y localidades aledañas.El gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este viernes la puesta en funcionamiento del Comando Unificado de Seguridad, el cual se implementará de manera inmediata en todas las localidades del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh). La medida, aprobada por Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, autoriza a las fuerzas federales a intervenir ante delitos en flagrancia mediante controles de orden urbano y patrullajes preventivos.En un discurso brindado al mediodía en la Plaza Independencia de Trelew, el titular del ejecutivo chubutense aseguró que este Gobierno “no le dará la espalda a ninguna comunidad de la provincia, y no hará tampoco ningún tipo de distinción partidaria como sí lo hizo la gestión de Mariano Arcioni”. En ese contexto, Torres se comprometió a trabajar junto a Nación y municipios para “terminar de una vez por todas con las mezquindades y la delincuencia, y recuperar así el orden y la normalidad en las ciudades de nuestra provincia”.“Trelew cayó en una espiral de violencia y de delincuencia que nunca nos hubiésemos imaginado», expresó el gobernador, añadiendo que «hoy nos toca ser creativos y buscar soluciones excepcionales a situaciones que son excepcionales también».»Esa solución excepcional la encontramos uniéndonos todos para combatir el flagelo de la inseguridad y la escalada de violencia en nuestra provincia”, expresó Torres durante la presentación que encabezó junto al intendente local, Gerardo Merino; el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura; el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz; y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García.Sin distinciones partidariasDurante el acto de puesta en marcha del Comando Unificado, Torres apuntó contra el gobierno municipal anterior «que generó del desmadre institucional una forma de gobernar, y del asistencialismo una forma de perpetuarse en el poder”, y tuvo palabras críticas también para la gestión provincial de Mariano Arcioni que “miró para otro lado, por diferencias partidarias, cada vez que había una situación de violencia en Trelew”.Al respecto, el mandatario provincial aseguró que “a partir de hoy se terminó, porque este gobierno no va a hacer ningún tipo de distinción, ni partidaria, ni de ningún tipo», y explicó: «Arrancamos en Trelew, porque es el caso testigo de que cuando hay un estado ausente hay un quiebre social y todo se desmadra”.ImputabilidadEn otro tramo de la conferencia, Torres envió un contundente mensaje a un sector del Poder Judicial que “profesa una doctrina garantista, mediocre, demagoga, que en gran parte es responsable de lo que pasó”.“Quiero decirles a esos jueces que uno los escucha muchas veces más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por el bienestar de la ciudadanía, de las personas de bien; que este Gobernador y cada uno de los que estamos acá presentes los vamos a estar siguiendo y los vamos a estar mirando en cada fallo y en cada decisión que tomen cuando haya un caso de violencia en esta ciudad. Queremos una justicia que ponga lo que tiene que poner y que defienda a la gente de bien”, precisó enfáticamente el mandatario.El gobernador instó en ese sentido a “actuar con rapidez, con responsabilidad, pero con decisión”, y ratificó su postura de acompañar el proyecto de Ley que se va a elevar al Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad. “Lo voy a decir con todas las letras: si una persona de 15 años mata, asesina a un vecino, esa persona tiene que estar presa”, insistió.Nuevo Código Procesal PenalEn otro orden, Torres pidió a los legisladores provinciales que el nuevo Código Procesal Penal sea tratado en el recinto antes del mes de mayo próximo. “La sociedad los está mirando porque parte del compromiso de ponerle fin a la delincuencia y poder volver a tener orden en esta ciudad y en toda la provincia de Chubut depende de darle a la Justicia herramientas”, expresó el mandatario al solicitar “un marco normativo para que el sistema sea más ágil”.“Durante el mes de mayo toda la sociedad les va a exigir que tengamos un nuevo Código Procesal Penal; que se debata todo lo que haya que debatir pero que se termine con el reunionismo de la comisión”, señaló.Sociedad en pazDurante la presentación, el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro, detalló las tratativas encaradas por el mandatario chubutense ante la titular de la cartera a nivel nacional, Patricia Bullrich. “Atendiendo a las circunstancias particulares expresadas por el gobernador Torres, el mandato constitucional y la normativa de la legislatura chubutense, es que la ministra resolvió instaurar este comando unificado”, manifestó.El funcionario nacional reveló que “fueron pocos días pero muy intensos, en lo que se hizo una evaluación concienzuda sobre la problemática de esta ciudad, para lograr llevar adelante este comando de la forma más eficaz y eficiente», y precisó, asimismo, que habrá un período de adaptación, “en donde las fuerzas federales se integrarán en su trabajo conjunto con las fuerzas provinciales y con las autoridades locales”.Ante funcionarios, vecinos y efectivos provinciales y federales, Ventura Barreiro indicó que el objetivo de la medida es “llevar a la ciudadanía el resultado que nosotros queremos que es que vuelvan a vivir en paz”.»Vamos a revertir esta situación»En tanto, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo que Trelew “es una muestra clara de que había una situación de inseguridad inédita, que se acrecentaba y los funcionarios que le tocaba gestionar la emergencia en aquella ocasión parecían relatores de la realidad”.En esa línea, el funcionario recordó que “desde que nos hicimos cargo de la cartera de Seguridad, con la Jefatura de Policía, nos comprometimos a revertir esta situación” y agradeció “la excelente predisposición del Ministerio de Seguridad de la Nación para que hoy podamos contar con este Comando Unificado”.GestionesPor su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, habló en primer término de “la cruda realidad de robos en casas, comercios, vehículos y vandalismo, compartida también con localidades vecinas”. Ante esta situación, “tuvimos siempre el acompañamiento del ministro Iturrioz, de la Policía del Chubut y del gobernador Ignacio Torres que gestiona y hace las cosas que tiene que hacer”.Además, el jefe comunal se refirió a la “preocupación del gobernador por esta realidad y gracias a su compromiso y gestión, junto con el Gobierno Nacional, es que se decidió conformar este Comando Unificado, entendiendo que la seguridad no tiene bandera política”.Control y prevenciónEl oficialmente denominado “Comando Unificado Trelew-Rawson” responde a una decisión del mandatario provincial de poner a disposición todos los recursos y medios que sean necesarios para combatir la creciente ola de delitos en toda la zona del Valle. Tras arduas gestiones ante el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, finalmente la medida fue aprobada a través de la Resolución 212/2024 y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Nación.El Comando será dispuesto por un plazo de seis meses, con posibilidad de ser prorrogado, y estará integrado por la Policía del Chubut, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.La herramienta apunta específicamente a fortalecer las acciones de prevención y control en esa amplia región del territorio chubutense mediante la actuación conjunta de fuerzas nacionales y provinciales, garantizando así la seguridad de todos los habitantes de la zona.De este modo, la medida busca “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención, para el ejido de los territorios y objetivos federales en la provincia y aledaños”.–