VERANO EN PUERTO MADRYN: EL FIN DE SEMANA LARGO DE CARNAVAL FUE EL MEJOR FIN DE SEMANA DEL VERANO

La ocupación promedio fue del 70%, mientras que determinados tipos de alojamientos llegaron al 79%. La ciudad vivió su mejor mejor receso de la temporada estival desde lo turístico, con naturaleza, actividades recreativas, deportivas y gastronómicas que dieron un marco excepcionalEl fin de semana largo de carnaval promovió el turismo en distintos puntos del país y Puerto Madryn no fue la excepción. La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn elevó el informe correspondiente a este receso, donde se registró una ocupación promedio del 70%, con picos en determinados tipos de alojamientos del 79%, mostrando así el mejor fin de semana del verano en cuanto a la ocupación turística en la ciudad.Los apart hoteles fueron los que mayor demanda registraron y tuvieron un promedio de 79% de ocupación, delante de las hosterías con un 75%, ambos tipos de alojamientos marcaron la mayor demanda de los visitantes. En tanto, el promedio de estadía registrado durante este fin de semana fue prácticamente pleno ya que la mayoría de los visitantes optó por permanecer en la ciudad cuatro noches.La ciudad desplegó decenas de actividades deportivas, recreativas y culturales, destacándose la realización del “Carnaval del mar” en la zona de la rambla y una nueva edición del “Madryn Comestible”, la feria gastronómica y cervecera de tres jornadas que contó con el show en vivo de Yhosva en el escenario mayor y continuó con artistas locales durante las otras dos jornadas. Además, en el Parador Municipal, en la Bajada Nº9, se realizaron dos ediciones de la «Feria con sabor a Madryn» y una jornada del «Mercado emprendedor».El mejor fin de semanaAl respecto, el Intendente dijo: “El fin de semana que está terminando fue el mejor fin de semana de todo el verano en términos turísticos en Puerto Madryn. Más de 5.000 visitantes pernoctaron en nuestra ciudad, donde tuvimos una ocupación promedio del 70% y picos del 79%”. “Seguimos trabajando para consolidar a nuestra ciudad como uno de los principales destinos de la República Argentina y es por eso que día a día fortalecemos nuestro vínculo con el sector privado, desarrollando una gran cantidad de eventos deportivos, el ‘Carnaval del mar’, shows musicales, el ‘Madryn Comestible’ y un gran abanico de propuestas y alternativas para los madrynenses y para quienes nos visitan», agregó el Jefe Comunal.Detalles del informeEl 48% de los turistas llegó desde la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuando con esta tendencia de ser el destino emisor más importante para la ciudad. Sin embargo, el turismo regional también marcó presencia durante el fin de semana, siendo en su mayoría visitantes de Río Negro, Santa Cruz y distintas localidades de Chubut.En cuanto al turismo extranjero, se evidenció una fuerte presencia de visitantes chilenos, que fueron el 45% de los pasajeros internacionales. Además, Brasil fue otro de los países latinoamericanos que mayor presencia tuvo en la ciudad. En cuanto al turista europeo, se destaca la presencia de Francia, Alemania, Italia y España.El vehículo particular continúa siendo predominante en la forma de viaje elegida, mientras que el transporte aéreo fue el más destacado en cuanto a viaje organizado.

