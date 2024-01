EL CONCEJO DELIBERANTE DE MADRYN SE EXPRESÓ EN CONTRA DEL DNU PRESENTADO EN NACIÓN

“Nosotros vamos a estar en contra de cualquier medida que perjudique a los vecinos de Madryn. Este DNU ponía bajo amenaza al sector de la pesca, una de las industrias más importantes de la ciudad, y ni hablar de la obra pública, que generará mayor desocupación”, admitió el Intendente Gustavo Sastre

Luego de que el Concejo Deliberante aprobara el rechazo al contenido del DNU que modifica cientos de leyes y que fuera presentado por el Presidente Javier Milei al Congreso Nacional, el Intendente Sastre brindó su opinión al respecto. Recordemos que de los 4 bloques con los que cuenta el Concejo, 3 de ellos votaron por el rechazo al DNU, y solo el bloque del PRO se levantó antes de la votación, manifestando que el DNU no traía perjuicios para la ciudad, por lo que no correspondía una sesión para manifestar una posición.

Ante esto, el Intendente Gustavo Sastre, quien solicitó la sesión extraordinaria para el tratado mencionado, indicó que “hay que dejar algunas cosas en claro, porque si es así, es más fácil que todos comprendan la postura. Al menos, la nuestra como oficialismo. No estamos en contra de nadie y desde el lugar que nos toque vamos a colaborar, porque sabemos que si le va bien al Gobierno Nacional, nos va a ir bien a todos. Pero al margen de eso, el DNU contiene modificaciones de leyes que tendrán impacto en todos lados, incluido Madryn. O de dónde piensan que son las familias que quedarán en la calle si se frena por completo la obra pública. Nuestra ciudad tenía obras en ejecución, otras ya licitadas y adjudicadas, y otras en procesos de licitación. Son cientos de puestos de trabajo de vecinos que viven en Madryn, entonces yo como intendente no puedo quedarme de brazos cruzados. Después lo que haga cada concejal, corre por cuenta de ese concejal o de ese bloque, no me corresponde a mi opinar sobre la postura de otros. Pero sí, blanquear cuál es nuestra postura. Queremos que le vaya bien a Nación, queremos lo mismo para la Provincia, y Madryn aportará de donde le toque, sin colores partidarios. Pero si hay vecinos de la ciudad que se verán perjudicados por estas medidas, yo no puedo desconocer la causa”.

El Intendente se había proclamado de igual manera semanas atrás cuando cuestionó “el contenido del DNU con modificaciones que nos afectan, y las maneras en las que fue presentado. No nos parece correcto que las cosas sean de esta forma, ahora será tarea de los Diputados y Senadores Nacionales, son ellos quienes deben darle tratamiento con muchísima responsabilidad”. Exceptuando a los cuatro concejales del PRO que se retiraron previo a la votación, los otros tres bloques (el oficialismo, Unidos y Organizados, y La Libertad Avanza) se opusieron al Decreto de Necesidad y Urgencia presentado en el Congreso

About Author