Un viaje historiográfico con sabor galés

“El éxodo galés a la Patagonia”, de Federico Mare

por Viviana Hidalgo

Debido a la favorable respuesta de los lectores, que agotaron los ejemplares de la primera edición (2019) en pocos meses, la ENDIUC, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, acaba de lanzar la segunda impresión de esta obra histórica del investigador y ensayista mendocino Federico Mare sobre la inmigración galesa en Chubut. El próximo viernes 26 de junio, a la hora 17, se realizará la presentación del libro desde la cuenta oficial de Facebook de la UNCuyo. La obra puede adquirirse desde cualquier punto del país a través de Mercado Libre, o bien ingresando a la tienda on-line de la editorial.

El éxodo galés a la Patagonia: orígenes, trasfondo histórico y singularidad cultural de Y Wladfa relata los avatares vividos por un grupo de familias que realizan un viaje transoceánico desde Gales a las costas patagónicas para fundar una colonia (Y Wladfa) en el valle del Chubut, la «tierra prometida» para la utopía de una «nueva Gales de la América del Sur», con las implicancias que este proceso conllevaría en las dimensiones culturales, religiosas, sociales y políticas. Ariel Pettruccelli, historiador neuquino de la Universidad del Comahue, incita a la lectura de este libro a través del prólogo, en donde remarca, entre otras cosas, la tarea historiográfica que asume Mare desde la perspectiva de la historia-problema de Annales, a la vez que enfatiza el sentido humanista y el valor literario del texto.

Este ensayo divulgativo estructurado cohesivamente en ocho capítulos, nos propone a un viaje en el tiempo. Es en la segunda mitad del siglo XIX, en las tierras célticas del país de Gales, donde comienza a gestarse la idea de fundar una comunidad galesa en ultramar, en una región propicia a tal fin como lo fue la Patagonia. A través de un relato lúcido y objetivo conocemos las causas que llevarán a un grupo de galeses a emigrar a distintas partes del mundo: la intolerancia religiosa, la búsqueda de horizontes más favorables para algunos, y por sobre todo la motivación de preservar una identidad cultural que tenía como principal elemento la lengua galesa o la «lengua del cielo», como algunos la denominaron. Aparece la figura de un reverendo como referente promotor de este proyecto utópico: Michael Daniel Jones.

A partir de la llegada de los colonos galeses a las costas patagónicas, transcurrirán muchos años en los que se registrará una tensión considerable entre la autonomía de la patria que deseaban conformar y la subordinación respecto al Estado-nación anfitrión. Se presenta un complejo entramado de situaciones que oscilaban entre la defensa del autogobierno local y la identidad galesa, y la aparente disipación de los ideales que generaron el éxodo a la Patagonia.

Más allá de ser la indagación científica de un fenómeno histórico y sus particularidades, no deja de ser también un relato sobre la historia viva de hombres y mujeres con sueños que se aventuraron a cruzar el océano en busca de una utopía de libertad, justicia y felicidad. Todos estos aspectos se desarrollan a través de una escritura amena, sencilla pero muy precisa y rigurosa por parte del autor, quien ofrece datos necesarios pero no abrumadores, pensando en un público variado y no especializado que disfrutará de cada capítulo del libro y de sus cinco anexos complementarios; anexos que acompañan al relato para lograr una visión más integral. En el epílogo, Mare reflexiona sobre la importancia de poder describir, explicar y comprender en profundidad –y con sentido crítico– un proceso histórico particular en toda su complejidad, tal como demanda la ciencia de Clío.

Un viaje historiográfico con sabor galés. Queda hecha entonces la invitación.

Datos sobre el autor

Federico Mare nació en Buenos Aires en 1977, pero está radicado en Mendoza desde 2002. Es historiador, ensayista y profesor. Egresado de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, también curso parte de sus estudios superiores en la UBA. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en diversos medios locales y extranjeros: La Quinta Pata, Unidiversidad, Ophelia, Europa Laica (España), Sin Permiso, Políticas de la Memoria, etc. Ha colaborado con la escritura del libro Trelew: una ardiente memoria (La Llamarada, 2015), compilado por Vicente Zito Lema, y también con otras obras colectivas.

Ficha técnica

El éxodo galés a la Patagonia. Orígenes, trasfondo histórico y singularidad cultural de Y Wladfa / Federico Mare / prólogo de Ariel Germán Petruccelli / 2ª impresión / EDIUNC, Mendoza, 2020, Colección «Ida y Vuelta» / 148 páginas en formato 23 x 14 cm.

