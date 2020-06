Se retrocede a «Fase 2»: Puerto Madryn, Trelew , Camarones, Comodoro, Rada Tilly y Rawson,

Provincia decidió retroceder a la fase 2 de la cuarentena luego que se duplicaron los casos positivos de coronavirus. El ministro de Salud Fabián Puratich, explicó en conferencia de prensa que “la situación epidemiológica se ha agravado» y adelantó que se cerrarán por 14 días los puertos, suspenderán reuniones familiares, ferias y que se «circulará por terminación de DNI» en las localidades donde se registraron los nuevos casos de coronavirus.

Puratich sostuvo que “se ha tomado la decisión de retroceder a la fase 2 de la cuarentena administrada y principalmente suspender todas las actividades deportivas y recreativas como familiares, para las ciudades que están comprometidas”.

“También se ha tomado la misma decisión con las ferias, por 14 días con la revaluación al final de cada semana epidemiológica. El trabajo que hay que hacer en terreno es muy fuerte, sobre toda en las áreas portuarias de estas ciudades. Por eso se va a suspender la actividad portuaria; esto va a estar acompañado por el Ministerio de Seguridad. Va a haber un estricto control y va a ser por número de documento”.

El ministro reconoció que el domingo fue “un día muy doloroso: una por la cantidad de casos que se han presentado y otra por lo que hemos visto con las salidas recreativas. Las personas no han respetado el distanciamiento social, muchas personas lo han cumplido, pero otras no. Nos hacemos la autocrítica que no sabemos transmitir a la comunidad las cosas que tienen que cumplir para volver a incorporarnos a la normalidad. Pero la única forma de cuidarnos es quedarnos en la casa y cumplir las normas sanitarias. Si cumplen con estas reglas tenemos más posibilidad de volver a vivir en la normalidad, sino respetamos esto vamos a quedar estancados en esta situación. Estamos en un momento que es crítico y queremos llegar a toda la sociedad con este mensaje”.